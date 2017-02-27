а не кого не смущает то, что реально какие-то сделки по около 30 таки идут (внутри банков и между нбу - какой-то "серый межбанк" получается, нигде ничего не светится, но сделки идут). В тоже время на нале даже в условиях мегапаники не выросло сильно выше 40. И что-то мне кажется что как надулся, так и сдуется этот курс к 30+-, а потом и ниже.
И куда двинет курс на мб после отмены ВП при том, что насыпают кучу валюты из-за рубежа? Мне как-то слабо пока представляется какой-то особый движ курса на мб выше 30 - не факт что бедным экспортерам и желающим по белому слиться выше 30 дадут такую возможность...
Может эта ситуация и не актуальна для вопросов валютного рынка. Но, все же есть ещё один очень неприятный момент. Чем этот мораторий вообще грозит? Если есть задолженность перед такими юрлицами или банками? Депозит и застрявшая валюта там, что делать с ними? https://minjust.gov.ua/news/ministry/vs ... -agresorom