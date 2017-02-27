а не кого не смущает то, что реально какие-то сделки по около 30 таки идут (внутри банков и между нбу - какой-то "серый межбанк" получается, нигде ничего не светится, но сделки идут). В тоже время на нале даже в условиях мегапаники не выросло сильно выше 40. И что-то мне кажется что как надулся, так и сдуется этот курс к 30+-, а потом и ниже.
И куда двинет курс на мб после отмены ВП при том, что насыпают кучу валюты из-за рубежа? Мне как-то слабо пока представляется какой-то особый движ курса на мб выше 30 - не факт что бедным экспортерам и желающим по белому слиться выше 30 дадут такую возможность...
Может эта ситуация и не актуальна для вопросов валютного рынка. Но, все же есть ещё один очень неприятный момент. Чем этот мораторий вообще грозит? Если есть задолженность перед такими юрлицами или банками? Депозит и застрявшая валюта там, что делать с ними? https://minjust.gov.ua/news/ministry/vs ... -agresorom
Daswer написав:ALEF, на кордoнi перевiряли суми грошей чи працюють обмеження щодо вивезення готiвки?
Ніяких обмежень нема! Знятий пункт про наявність довідки з банку про суму вище 10 тисяч євро!
Це звичайно добре що непотрібні ніякі довідки та зняті усі обмеження. Але невідомо як у цей скрутний час відреагує пересічний український/польський прикордонник коли, наприклад, непоказна леді пенсійного віку задекларує при перетині кордону ну, наприклад, 100 тис євро...?
Непоказна леді пенсійного віку в поїзді чи автобусі спокійно без догляду пересікає кордон без огляду і ніхто при такій кількості біженців на неї і уваги не звертає… На даний час багато волонтерів пересікають кордон для закупівлі зброї чи тих же броніків з солідними сумами і це не викликає подиву! Також нині спокійно без проблем відкривається рахунок в будь-якому польському банку без оплати і на нього можна перерахувати з України кошти теж без оплати! Так що в плані переказу чи перевозки коштів через кордон жодних проблем! Якщо людина має паспорт росіянина, то тут перевірка по повній!