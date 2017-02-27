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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9346934793489349
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а не кого не смущает то, что реально какие-то сделки по около 30 таки идут (внутри банков и между нбу - какой-то "серый межбанк" получается, нигде ничего не светится, но сделки идут). В тоже время на нале даже в условиях мегапаники не выросло сильно выше 40. И что-то мне кажется что как надулся, так и сдуется этот курс к 30+-, а потом и ниже. :roll:

И куда двинет курс на мб после отмены ВП при том, что насыпают кучу валюты из-за рубежа? Мне как-то слабо пока представляется какой-то особый движ курса на мб выше 30 - не факт что бедным экспортерам и желающим по белому слиться выше 30 дадут такую возможность... :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Может эта ситуация и не актуальна для вопросов валютного рынка. Но, все же есть ещё один очень неприятный момент. Чем этот мораторий вообще грозит? Если есть задолженность перед такими юрлицами или банками? Депозит и застрявшая валюта там, что делать с ними?
https://minjust.gov.ua/news/ministry/vs ... -agresorom

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qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:20

  Igor3777 написав:
  Zebra написав:
  Akatama написав:Кто как считает, стоит сейчас покупать доллар по 35-36
или подождать, посмотреть...??
Осталась гривна от продажи ОВГЗ//)

купите лучше USDT, он пока что по 31-32
обналичивается во всех странах мира где не запрещены криптовалюты примерно 1:1 к доллару


Добрый день
Просветите, если что то случиться с KUNA, что делать с USDT купленными через куна ? :mrgreen:
Купил бы баксов по 36, но и жаба давит и далеко места покупки на данный момент от меня.


Тут нужно различать, что может случиться с Куной и что с юсдт.От первого рецепт простой. после покупки вывести на кошелёк( по блокчейну трон).Но сам тезер тоже далеко не доллар...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:32

  Akatama написав:
  Qwerty написав:
  Daswer написав:ALEF, на кордoнi перевiряли суми грошей чи працюють обмеження щодо вивезення готiвки?
Ніяких обмежень нема! Знятий пункт про наявність довідки з банку про суму вище 10 тисяч євро!
Це звичайно добре що непотрібні ніякі довідки та зняті усі обмеження. Але невідомо як у цей скрутний час відреагує пересічний український/польський прикордонник коли, наприклад, непоказна леді пенсійного віку задекларує при перетині кордону ну, наприклад, 100 тис євро...?

Непоказна леді пенсійного віку в поїзді чи автобусі спокійно без догляду пересікає кордон без огляду і ніхто при такій кількості біженців на неї і уваги не звертає… На даний час багато волонтерів пересікають кордон для закупівлі зброї чи тих же броніків з солідними сумами і це не викликає подиву! Також нині спокійно без проблем відкривається рахунок в будь-якому польському банку без оплати і на нього можна перерахувати з України кошти теж без оплати!
Так що в плані переказу чи перевозки коштів через кордон жодних проблем! Якщо людина має паспорт росіянина, то тут перевірка по повній!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:58

  Qwerty написав:\\\ відкривається рахунок в будь-якому польському банку без оплати і на нього можна перерахувати з України кошти теж без оплати! \\\

В польском банке открывается счет в гривне??? -- переводы валюты из страны НБУ запретил, вроде...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 14:28

  _hunter написав:
  Qwerty написав:\\\ відкривається рахунок в будь-якому польському банку без оплати і на нього можна перерахувати з України кошти теж без оплати! \\\

В польском банке открывается счет в гривне??? -- переводы валюты из страны НБУ запретил, вроде...

відкривається рахунок в злотих, можна додатково в доларах або євро.

онлайн обмінка walutomat.pl
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:03

подскажите, можно ли положить в Украине в польский ИдеяБанк доллары, а потом их снять на территории Польши (чтобы не везти нал)? Комиссия большая? Спасибо.
all27
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  all27 написав:подскажите, можно ли положить в Украине в польский ИдеяБанк доллары, а потом их снять на территории Польши (чтобы не везти нал)? Комиссия большая? Спасибо.

Проще с нашей карты снять
Santehnik
 
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