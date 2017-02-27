а не кого не смущает то, что реально какие-то сделки по около 30 таки идут (внутри банков и между нбу - какой-то "серый межбанк" получается, нигде ничего не светится, но сделки идут). В тоже время на нале даже в условиях мегапаники не выросло сильно выше 40. И что-то мне кажется что как надулся, так и сдуется этот курс к 30+-, а потом и ниже.
И куда двинет курс на мб после отмены ВП при том, что насыпают кучу валюты из-за рубежа? Мне как-то слабо пока представляется какой-то особый движ курса на мб выше 30 - не факт что бедным экспортерам и желающим по белому слиться выше 30 дадут такую возможность...
Может эта ситуация и не актуальна для вопросов валютного рынка. Но, все же есть ещё один очень неприятный момент. Чем этот мораторий вообще грозит? Если есть задолженность перед такими юрлицами или банками? Депозит и застрявшая валюта там, что делать с ними? https://minjust.gov.ua/news/ministry/vs ... -agresorom
Daswer написав:ALEF, на кордoнi перевiряли суми грошей чи працюють обмеження щодо вивезення готiвки?
Ніяких обмежень нема! Знятий пункт про наявність довідки з банку про суму вище 10 тисяч євро!
Це звичайно добре що непотрібні ніякі довідки та зняті усі обмеження. Але невідомо як у цей скрутний час відреагує пересічний український/польський прикордонник коли, наприклад, непоказна леді пенсійного віку задекларує при перетині кордону ну, наприклад, 100 тис євро...?
Непоказна леді пенсійного віку в поїзді чи автобусі спокійно без догляду пересікає кордон без огляду і ніхто при такій кількості біженців на неї і уваги не звертає… На даний час багато волонтерів пересікають кордон для закупівлі зброї чи тих же броніків з солідними сумами і це не викликає подиву! Також нині спокійно без проблем відкривається рахунок в будь-якому польському банку без оплати і на нього можна перерахувати з України кошти теж без оплати! Так що в плані переказу чи перевозки коштів через кордон жодних проблем! Якщо людина має паспорт росіянина, то тут перевірка по повній!
Alex2007 написав:а не кого не смущает то, что реально какие-то сделки по около 30 таки идут (внутри банков и между нбу - какой-то "серый межбанк" получается, нигде ничего не светится, но сделки идут). В тоже время на нале даже в условиях мегапаники не выросло сильно выше 40. И что-то мне кажется что как надулся, так и сдуется этот курс к 30+-, а потом и ниже.
Ничего серого в этом нет. Все достаточно прозрачно. Валютный рынок не остановлен полностью. Продажа валюты разрешена, покупает ее НБУ. Покупка разрешена только под военные нужды и критический импорт, продает тоже НБУ. Я в понедельник, хоть и с опечаткой в раскладке объемов МБ по дням, которую уже не могу исправить, попытался показать механизм нынешней работы МБ. Кроме этого разрешена конвертация при оплатах гривневыми картами за границей, чем активно пользуются беженцы.
Alex2007 написав:И куда двинет курс на мб после отмены ВП при том, что насыпают кучу валюты из-за рубежа? Мне как-то слабо пока представляется какой-то особый движ курса на мб выше 30 - не факт что бедным экспортерам и желающим по белому слиться выше 30 дадут такую возможность...
Увы, но у меня не получается быть столь оптимистичным. Сейчас, конечно, не время обсуждать будущий курс, но пару слов напишу. Кучу валюты из-за рубежа насыпают не просто так. Ее насыпают на военные нужды, на которые она и тратится. Кроме того, на военные нужды необходимо переориентировать внутренние финансовые потоки.Наиболее быстрым способом это сделать является эмиссия, которая сейчас неизбежна, и которую никто не скрывает. Современная война обходится очень дорого, и за счет эмиссии мы платим все пропорционально доходам и сбережениям. По-другому не бывает, и сопротивляться этому сейчас не время. Когда все закончится, даже при самом благоприятном исходе, валютный рынок не вернется сразу в исходное состояние. Даже без учета всего того, что на нас свалилось, с точки зрения функционирования рынка, за время действия ограничений скопится огромный отложенный спрос. Давить на рынок он будет очень сильно, поэтому ограничения будут ослабляться постепенно, но рост все равно должен быть. А вот как дело пойдет дальше, зависит от очень многих факторов. Как от выбранных моделей восстановления экономики, так и от размеров помощи извне. Сейчас обещают много, но экономически сейчас страдают все, поэтому реальные возможности не известны.