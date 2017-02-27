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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9347934893499350
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:49

Жена расплачивалась гривневой картой в Польше

Курс вышел 6.8грн злотый
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И евро в германии вышел курс 32,40 за евро

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:09

  Xenon написав:Жена расплачивалась гривневой картой в Польше

Курс вышел 6.8грн злотый
Зображення

И евро в германии вышел курс 32,40 за евро

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Уже недели 2 люди так покупают евро. Здесь пополнил, там сняли. Средний курс 32.5-33.0
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Снятия 100€ с гривневой карты Приват.
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