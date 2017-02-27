Akatama написав:Кто как считает, стоит сейчас покупать доллар по 35-36 или подождать, посмотреть...?? Осталась гривна от продажи ОВГЗ//)
купите лучше USDT, он пока что по 31-32 обналичивается во всех странах мира где не запрещены криптовалюты примерно 1:1 к доллару
Добрый день Просветите, если что то случиться с KUNA, что делать с USDT купленными через куна ? Купил бы баксов по 36, но и жаба давит и далеко места покупки на данный момент от меня.
Курс USDT сейчас значительно ниже реального курса доллара на черном рынке, потому что значительный поток пожертвований для Украины идет через криптовалюты и желающих обменять полученные USDT, BTC или ETH доминирует.
По поводу где хранить USDT - тут каждый решит сам для себя. Но вариант для временной конвертации гривны в валюту - очень даже.