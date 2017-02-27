RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9347934893499350
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:49

Жена расплачивалась гривневой картой в Польше

Курс вышел 6.8грн злотый
Зображення

И евро в германии вышел курс 32,40 за евро

Зображення
Xenon
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 25.02.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:09

  Xenon написав:Жена расплачивалась гривневой картой в Польше

Курс вышел 6.8грн злотый
Зображення

И евро в германии вышел курс 32,40 за евро

Зображення

Уже недели 2 люди так покупают евро. Здесь пополнил, там сняли. Средний курс 32.5-33.0
Kravec_5
 
Повідомлень: 104
З нами з: 24.11.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення

Снятия 100€ с гривневой карты Приват.
Freemans
 
Повідомлень: 90
З нами з: 09.07.08
Подякував: 234 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:54

  Igor3777 написав:
  Zebra написав:
  Akatama написав:Кто как считает, стоит сейчас покупать доллар по 35-36
или подождать, посмотреть...??
Осталась гривна от продажи ОВГЗ//)

купите лучше USDT, он пока что по 31-32
обналичивается во всех странах мира где не запрещены криптовалюты примерно 1:1 к доллару


Добрый день
Просветите, если что то случиться с KUNA, что делать с USDT купленными через куна ? :mrgreen:
Купил бы баксов по 36, но и жаба давит и далеко места покупки на данный момент от меня.

Курс USDT сейчас значительно ниже реального курса доллара на черном рынке, потому что значительный поток пожертвований для Украины идет через криптовалюты и желающих обменять полученные USDT, BTC или ETH доминирует.

По поводу где хранить USDT - тут каждый решит сам для себя.
Но вариант для временной конвертации гривны в валюту - очень даже.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11052
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 2381 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:34

  Freemans написав:
Снятия 100€ с гривневой карты Приват.

Зачем при снятии выбрали валюту транзакции USD?
WallNutPen
 
Повідомлень: 37
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:46

валюту транзакции USD

  WallNutPen написав:
  Freemans написав:
Снятия 100€ с гривневой карты Приват.

Зачем при снятии выбрали валюту транзакции USD?

ну так там же на екрані банкомату було написано що так вигідніше буде )))
Дурять нашого брата скрізь.
А то бачу щось $1.32 за 1 евро щось забагато а й не здогадався.
ALEF
 
Повідомлень: 677
З нами з: 16.10.10
Подякував: 190 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:48

пурген

Шановне панство а пам'я таєте був тут у нас такий Purgen - віщун. Де він зараз пише підкажіть? цікаво чи навіщував він війну чи прохлопав?
Чув він зараз у ФБ дописувач, а який в нього нік так?

Найвігідніша конвертація у валюту наразі - знімати готівку за кордоном. Слідкуйте щоб валюта транзакції була місцева, а не USD.
ALEF
 
Повідомлень: 677
З нами з: 16.10.10
Подякував: 190 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9347934893499350
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3023, 3024, 3025
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30242 22822406
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 бер, 2022 18:49
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 21354021
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 бер, 2022 08:40
prilepskiy
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6986395
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1767)
09.03.2022 23:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.