Akatama написав:Кто как считает, стоит сейчас покупать доллар по 35-36 или подождать, посмотреть...?? Осталась гривна от продажи ОВГЗ//)
купите лучше USDT, он пока что по 31-32 обналичивается во всех странах мира где не запрещены криптовалюты примерно 1:1 к доллару
Добрый день Просветите, если что то случиться с KUNA, что делать с USDT купленными через куна ? Купил бы баксов по 36, но и жаба давит и далеко места покупки на данный момент от меня.
Курс USDT сейчас значительно ниже реального курса доллара на черном рынке, потому что значительный поток пожертвований для Украины идет через криптовалюты и желающих обменять полученные USDT, BTC или ETH доминирует.
По поводу где хранить USDT - тут каждый решит сам для себя. Но вариант для временной конвертации гривны в валюту - очень даже.
Сибарит написав:Кучу валюты из-за рубежа насыпают не просто так. Ее насыпают на военные нужды, на которые она и тратится. Кроме того, на военные нужды необходимо переориентировать внутренние финансовые потоки.Наиболее быстрым способом это сделать является эмиссия, которая сейчас неизбежна, и которую никто не скрывает. Современная война обходится очень дорого, и за счет эмиссии мы платим все пропорционально доходам и сбережениям. По-другому не бывает, и сопротивляться этому сейчас не время.
То что эмиссия идет - с этим не спорю. Но я немного о другом - о том, что пока что вроде как эти эмиссионные средства вполне "покрываются" валютными приходами от ЕС, МВФ и т.д., которые постоянно в экстренном порядке их выделяют (я если честно еще совсем недавно считал, что запад отделается парой миллиардов и всё ). Часть валюты сразу уходит на импорт (вооружение, критический импорт и т.д), а часть - на внутренние чисто гривневые расходы (вот на эту часть, получается, и эмитируют гривню). Я также догадываюсь, что часть тех официальных валютных средств вообще в виде чистой валюты в Украину не заходит, а приходит сразу в виде гуманитарных товаров, вооружения и прочего. А если вся эта ситуация с проклятой войной затянется больше чем месяц-два - то конечно сложится другая ситуация и тут вероятно придется подвигать курс чуть выше. Установленный ныне официальный уровень 30 ведь тоже не с потолка взят - наверное там сверху есть какие-то расчеты, которые обосновывают эту цифру и он для бюджета абсолютно приемлемый.
Сибарит написав:Когда все закончится, даже при самом благоприятном исходе, валютный рынок не вернется сразу в исходное состояние.
Ну это понятно, что не сразу вернется и что нужно время, чтоб погасить спрос, снять ограничения и т.д. В общем, если предполагать и надеяться на скорейшее завершение войны - то по моим исключительно субъективным ощущениям (которые я никому навязывать не буду) прощаться с цифрами 28-29 рано.
пс. Очень сложно все это оценить в конкретных цифрах, просто пытаюсь понять что к чему - покупать или не покупать