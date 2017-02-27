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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9347934893499350
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:49

Жена расплачивалась гривневой картой в Польше

Курс вышел 6.8грн злотый
Зображення

И евро в германии вышел курс 32,40 за евро

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:09

  Xenon написав:Жена расплачивалась гривневой картой в Польше

Курс вышел 6.8грн злотый
Зображення

И евро в германии вышел курс 32,40 за евро

Зображення

Уже недели 2 люди так покупают евро. Здесь пополнил, там сняли. Средний курс 32.5-33.0
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Снятия 100€ с гривневой карты Приват.
Freemans
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:54

  Igor3777 написав:
  Zebra написав:
  Akatama написав:Кто как считает, стоит сейчас покупать доллар по 35-36
или подождать, посмотреть...??
Осталась гривна от продажи ОВГЗ//)

купите лучше USDT, он пока что по 31-32
обналичивается во всех странах мира где не запрещены криптовалюты примерно 1:1 к доллару


Добрый день
Просветите, если что то случиться с KUNA, что делать с USDT купленными через куна ? :mrgreen:
Купил бы баксов по 36, но и жаба давит и далеко места покупки на данный момент от меня.

Курс USDT сейчас значительно ниже реального курса доллара на черном рынке, потому что значительный поток пожертвований для Украины идет через криптовалюты и желающих обменять полученные USDT, BTC или ETH доминирует.

По поводу где хранить USDT - тут каждый решит сам для себя.
Но вариант для временной конвертации гривны в валюту - очень даже.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:34

  Freemans написав:
Снятия 100€ с гривневой карты Приват.

Зачем при снятии выбрали валюту транзакции USD?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:46

валюту транзакции USD

  WallNutPen написав:
  Freemans написав:
Снятия 100€ с гривневой карты Приват.

Зачем при снятии выбрали валюту транзакции USD?

ну так там же на екрані банкомату було написано що так вигідніше буде )))
Дурять нашого брата скрізь.
А то бачу щось $1.32 за 1 евро щось забагато а й не здогадався.
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:48

пурген

Шановне панство а пам'я таєте був тут у нас такий Purgen - віщун. Де він зараз пише підкажіть? цікаво чи навіщував він війну чи прохлопав?
Чув він зараз у ФБ дописувач, а який в нього нік так?

Найвігідніша конвертація у валюту наразі - знімати готівку за кордоном. Слідкуйте щоб валюта транзакції була місцева, а не USD.
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 04:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Кучу валюты из-за рубежа насыпают не просто так. Ее насыпают на военные нужды, на которые она и тратится. Кроме того, на военные нужды необходимо переориентировать внутренние финансовые потоки.Наиболее быстрым способом это сделать является эмиссия, которая сейчас неизбежна, и которую никто не скрывает.
Современная война обходится очень дорого, и за счет эмиссии мы платим все пропорционально доходам и сбережениям. По-другому не бывает, и сопротивляться этому сейчас не время.

То что эмиссия идет - с этим не спорю. Но я немного о другом - о том, что пока что вроде как эти эмиссионные средства вполне "покрываются" валютными приходами от ЕС, МВФ и т.д., которые постоянно в экстренном порядке их выделяют (я если честно еще совсем недавно считал, что запад отделается парой миллиардов и всё :oops: ). Часть валюты сразу уходит на импорт (вооружение, критический импорт и т.д), а часть - на внутренние чисто гривневые расходы (вот на эту часть, получается, и эмитируют гривню). Я также догадываюсь, что часть тех официальных валютных средств вообще в виде чистой валюты в Украину не заходит, а приходит сразу в виде гуманитарных товаров, вооружения и прочего.
А если вся эта ситуация с проклятой войной затянется больше чем месяц-два - то конечно сложится другая ситуация и тут вероятно придется подвигать курс чуть выше. Установленный ныне официальный уровень 30 ведь тоже не с потолка взят - наверное там сверху есть какие-то расчеты, которые обосновывают эту цифру и он для бюджета абсолютно приемлемый.

  Сибарит написав:Когда все закончится, даже при самом благоприятном исходе, валютный рынок не вернется сразу в исходное состояние.

Ну это понятно, что не сразу вернется и что нужно время, чтоб погасить спрос, снять ограничения и т.д.
В общем, если предполагать и надеяться на скорейшее завершение войны - то по моим исключительно субъективным ощущениям (которые я никому навязывать не буду) прощаться с цифрами 28-29 рано.

пс. Очень сложно все это оценить в конкретных цифрах, просто пытаюсь понять что к чему - покупать или не покупать :?
Alex2007
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