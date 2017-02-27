Курс вышел 6.8грн злотый
И евро в германии вышел курс 32,40 за евро
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 бер, 2022 15:49
Додано: Сер 09 бер, 2022 20:09
Додано: Сер 09 бер, 2022 20:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 09 бер, 2022 20:54
Курс USDT сейчас значительно ниже реального курса доллара на черном рынке, потому что значительный поток пожертвований для Украины идет через криптовалюты и желающих обменять полученные USDT, BTC или ETH доминирует.
По поводу где хранить USDT - тут каждый решит сам для себя.
Но вариант для временной конвертации гривны в валюту - очень даже.
Додано: Сер 09 бер, 2022 22:34
Додано: Сер 09 бер, 2022 23:46
валюту транзакции USD
Додано: Сер 09 бер, 2022 23:48
пурген
Шановне панство а пам'я таєте був тут у нас такий Purgen - віщун. Де він зараз пише підкажіть? цікаво чи навіщував він війну чи прохлопав?
Чув він зараз у ФБ дописувач, а який в нього нік так?
Найвігідніша конвертація у валюту наразі - знімати готівку за кордоном. Слідкуйте щоб валюта транзакції була місцева, а не USD.
Додано: Чет 10 бер, 2022 04:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То что эмиссия идет - с этим не спорю. Но я немного о другом - о том, что пока что вроде как эти эмиссионные средства вполне "покрываются" валютными приходами от ЕС, МВФ и т.д., которые постоянно в экстренном порядке их выделяют (я если честно еще совсем недавно считал, что запад отделается парой миллиардов и всё ). Часть валюты сразу уходит на импорт (вооружение, критический импорт и т.д), а часть - на внутренние чисто гривневые расходы (вот на эту часть, получается, и эмитируют гривню). Я также догадываюсь, что часть тех официальных валютных средств вообще в виде чистой валюты в Украину не заходит, а приходит сразу в виде гуманитарных товаров, вооружения и прочего.
А если вся эта ситуация с проклятой войной затянется больше чем месяц-два - то конечно сложится другая ситуация и тут вероятно придется подвигать курс чуть выше. Установленный ныне официальный уровень 30 ведь тоже не с потолка взят - наверное там сверху есть какие-то расчеты, которые обосновывают эту цифру и он для бюджета абсолютно приемлемый.
Ну это понятно, что не сразу вернется и что нужно время, чтоб погасить спрос, снять ограничения и т.д.
В общем, если предполагать и надеяться на скорейшее завершение войны - то по моим исключительно субъективным ощущениям (которые я никому навязывать не буду) прощаться с цифрами 28-29 рано.
пс. Очень сложно все это оценить в конкретных цифрах, просто пытаюсь понять что к чему - покупать или не покупать выше тридцати
Додано: Чет 10 бер, 2022 08:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
интересно получается, все страны ввозят санкции против параши
в тем временем в Киеве спокойно работает Росатом
это нормально?
Додано: Чет 10 бер, 2022 08:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В даний час головне щоб ти працював, а не розвішував тут шмарклі, щоб платив податки, щоб захищав свій дім в теробороні, щоб йшов у військо добровольцем,у сили спротиву, щоб волонтерив - варіантів купа і це 100% краще ніж тут істерити стосовн роботи того ж росатома.
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