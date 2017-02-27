Додано: Чет 10 бер, 2022 04:42

Сибарит написав: Кучу валюты из-за рубежа насыпают не просто так. Ее насыпают на военные нужды, на которые она и тратится. Кроме того, на военные нужды необходимо переориентировать внутренние финансовые потоки.Наиболее быстрым способом это сделать является эмиссия, которая сейчас неизбежна, и которую никто не скрывает.

Современная война обходится очень дорого, и за счет эмиссии мы платим все пропорционально доходам и сбережениям. По-другому не бывает, и сопротивляться этому сейчас не время. Кучу валюты из-за рубежа насыпают не просто так. Ее насыпают на военные нужды, на которые она и тратится. Кроме того, на военные нужды необходимо переориентировать внутренние финансовые потоки.Наиболее быстрым способом это сделать является эмиссия, которая сейчас неизбежна, и которую никто не скрывает.Современная война обходится очень дорого, и за счет эмиссии мы платим все пропорционально доходам и сбережениям. По-другому не бывает, и сопротивляться этому сейчас не время.

Сибарит написав: Когда все закончится, даже при самом благоприятном исходе, валютный рынок не вернется сразу в исходное состояние. Когда все закончится, даже при самом благоприятном исходе, валютный рынок не вернется сразу в исходное состояние.

То что эмиссия идет - с этим не спорю. Но я немного о другом - о том, чтовроде как эти эмиссионные средства вполне "покрываются" валютными приходами от ЕС, МВФ и т.д., которые постоянно в экстренном порядке их выделяют (я если честно еще совсем недавно считал, что запад отделается парой миллиардов и всё). Часть валюты сразу уходит на импорт (вооружение, критический импорт и т.д), а часть - на внутренние чисто гривневые расходы (вот на эту часть, получается, и эмитируют гривню). Я также догадываюсь, что часть тех официальных валютных средств вообще в виде чистой валюты в Украину не заходит, а приходит сразу в виде гуманитарных товаров, вооружения и прочего.А если вся эта ситуация с проклятой войной затянется больше чем месяц-два - то конечно сложится другая ситуация и тут вероятно придется подвигать курс чуть выше. Установленный ныне официальный уровень 30 ведь тоже не с потолка взят - наверное там сверху есть какие-то расчеты, которые обосновывают эту цифру и он для бюджета абсолютно приемлемый.Ну это понятно, что не сразу вернется и что нужно время, чтоб погасить спрос, снять ограничения и т.д.В общем, если предполагать и надеяться на скорейшее завершение войны - то по моим исключительно субъективным ощущениям (которые я никому навязывать не буду) прощаться с цифрами 28-29 рано.пс. Очень сложно все это оценить в конкретных цифрах, просто пытаюсь понять что к чему - покупать или не покупать выше тридцати