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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 бер, 2022 11:36
Akatama написав:
Панове, что по курсам доллара в регионах? А то один известный сайт висит - непонятно, куда мы движемся сегодня, вверх, вниз?!
Просьба указывать реальные рабочие курсА,
а не только цифры на окнах//)
Львів 31-35 USD (вул. Краківська)
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Додано: Чет 10 бер, 2022 11:54
ALEF написав: Hotab написав:
Сьогодні повертаюсь з Румунії в Україну. Хотів би купити тут тррхи твердої валюти (USD, євро). На картах гривні (ПУМБ, приват, Хамон, Скунс), і є доларова ПУМБ.
Як краще зробити?? Знімати місцеву валюту (з якої? Де менше комса? ) і за неї купити в обмінці (долар? Євро?)
я би зробив трохи довший маршрут та заїхав до Словатчини там вроді ходить євро - і зняв би там у банкоматах. Якщо дійсно "трохи" то зняв би левами.
Як варіант знайти в Румунії банкомат що видає євро (деякі Evronet вроді таке вміють). Але мені таке ніколи не вдавалося чомусь.
По картам - знімати за кордоном з привату - гарантую приємний курс. На додачу наразі зарахування на приват без комісій, комісії за зняття готівки за кордоном теж скасовані (звичайно ж за винятком кредитних коштів).
главное, чтобы приват потом задним числом всех в минус не загнал, как это было (кажется) в 13-14 годах.
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