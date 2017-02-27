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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9349935093519352
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:36

  Akatama написав:Панове, что по курсам доллара в регионах? А то один известный сайт висит - непонятно, куда мы движемся сегодня, вверх, вниз?!
Просьба указывать реальные рабочие курсА,
а не только цифры на окнах//)

Львів 31-35 USD (вул. Краківська)
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:54

  ALEF написав:
  Hotab написав:Сьогодні повертаюсь з Румунії в Україну. Хотів би купити тут тррхи твердої валюти (USD, євро). На картах гривні (ПУМБ, приват, Хамон, Скунс), і є доларова ПУМБ.
Як краще зробити?? Знімати місцеву валюту (з якої? Де менше комса? ) і за неї купити в обмінці (долар? Євро?)

я би зробив трохи довший маршрут та заїхав до Словатчини там вроді ходить євро - і зняв би там у банкоматах. Якщо дійсно "трохи" то зняв би левами.

Як варіант знайти в Румунії банкомат що видає євро (деякі Evronet вроді таке вміють). Але мені таке ніколи не вдавалося чомусь.

По картам - знімати за кордоном з привату - гарантую приємний курс. На додачу наразі зарахування на приват без комісій, комісії за зняття готівки за кордоном теж скасовані (звичайно ж за винятком кредитних коштів).

главное, чтобы приват потом задним числом всех в минус не загнал, как это было (кажется) в 13-14 годах.
ol_zy
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