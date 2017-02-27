Додано: Чет 10 бер, 2022 10:25

Alex2007 написав: Установленный ныне официальный уровень 30 ведь тоже не с потолка взят - наверное там сверху есть какие-то расчеты, которые обосновывают эту цифру и он для бюджета абсолютно приемлемый. Установленный ныне официальный уровень 30 ведь тоже не с потолка взят - наверное там сверху есть какие-то расчеты, которые обосновывают эту цифру и он для бюджета абсолютно приемлемый.

Alex2007 написав: пс. Очень сложно все это оценить в конкретных цифрах, просто пытаюсь понять что к чему - покупать или не покупать выше тридцати пс. Очень сложно все это оценить в конкретных цифрах, просто пытаюсь понять что к чему - покупать или не покупать выше тридцати

Нет никаких расчетов. Так получилось.По результатам последних мирных торгов 23 февраля был установлен курс на 24 февраля как средневзвешенный по результатам заключенных сделок. Этот курс каждый день и переходит на следующий.Если курс будет изменен до возобновления свободных торгов, а такой возможности я не исключаю, будем говорить о каких-то расчетах.В начале года я планировал увеличить валютную составляющую в своей корзине, но когда пошли сообщения о готовящейся войне, решил этого не делать, хоть до последнего не верил, что это ... решится. Я остался большей частью своих сбережений в гривне. Очень вероятное обесценивание я считаю не потерями, а своим посильным финансовым участием в спасении моей страны. Я даю возможность стране взять у меня столько, сколько нужно описанным в прошлом сообщении способом. Никогда не думал, что буду писать столь пафосно... Можете считать меня глупым идеалистом.С практической точки зрения хочется предостеречь от покупки доллара на всю "недоутилизированную" гривну. Мы вступили в новую реальность, когда любые привычные возможности в любой момент могут стать и становятся недоступными. Продать доллары тоже иногда становится проблемой, а еду за них не купишь. Т.к. тематика форума предполагает, что у участников есть деньги, я бы посоветовал иметь по 3-6 месячных бюджетов как в наличной гривне, так и на картах на непредвиденные расходы. Случаи невозможности оплаты каждым из способов уже есть, поэтому диверсификация обязательна. Это не выгодно, но задача выживания плохо совместима с крохоборством.