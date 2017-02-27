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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9349935093519352>
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 09:36

  Hotab написав:Сьогодні повертаюсь з Румунії в Україну. Хотів би купити тут тррхи твердої валюти (USD, євро). На картах гривні (ПУМБ, приват, Хамон, Скунс), і є доларова ПУМБ.
Як краще зробити?? Знімати місцеву валюту (з якої? Де менше комса? ) і за неї купити в обмінці (долар? Євро?)

если валюта срочно не нужна, то и не парьтесь, к концу месяца моцкалей прогоним, и там нас засыпят баблом, при проходе которого через мб курс будет стремиться к 8...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Установленный ныне официальный уровень 30 ведь тоже не с потолка взят - наверное там сверху есть какие-то расчеты, которые обосновывают эту цифру и он для бюджета абсолютно приемлемый.

Нет никаких расчетов. Так получилось.
По результатам последних мирных торгов 23 февраля был установлен курс на 24 февраля как средневзвешенный по результатам заключенных сделок. Этот курс каждый день и переходит на следующий.
Если курс будет изменен до возобновления свободных торгов, а такой возможности я не исключаю, будем говорить о каких-то расчетах.
  Alex2007 написав:пс. Очень сложно все это оценить в конкретных цифрах, просто пытаюсь понять что к чему - покупать или не покупать выше тридцати

В начале года я планировал увеличить валютную составляющую в своей корзине, но когда пошли сообщения о готовящейся войне, решил этого не делать, хоть до последнего не верил, что это ... решится. Я остался большей частью своих сбережений в гривне. Очень вероятное обесценивание я считаю не потерями, а своим посильным финансовым участием в спасении моей страны. Я даю возможность стране взять у меня столько, сколько нужно описанным в прошлом сообщении способом. Никогда не думал, что буду писать столь пафосно... Можете считать меня глупым идеалистом.

С практической точки зрения хочется предостеречь от покупки доллара на всю "недоутилизированную" гривну. Мы вступили в новую реальность, когда любые привычные возможности в любой момент могут стать и становятся недоступными. Продать доллары тоже иногда становится проблемой, а еду за них не купишь. Т.к. тематика форума предполагает, что у участников есть деньги, я бы посоветовал иметь по 3-6 месячных бюджетов как в наличной гривне, так и на картах на непредвиденные расходы. Случаи невозможности оплаты каждым из способов уже есть, поэтому диверсификация обязательна. Это не выгодно, но задача выживания плохо совместима с крохоборством.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:19

  greenozon написав:Сьогодні велике погашення ОВДП
на 19.5 млдр гривень
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2022-03-09

але в той же час -
Рада директорів МВФ розгляне питання виділення Україні додаткового фінансування на 1.4 млдр $
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-di ... ansuvannya


Рішення позитивне!

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 09 березня 2022 року затвердила рішення виділити Україні додаткове фінансування на суму 1,4 млрл дол. США за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI).
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mvf-vid ... ansuvannya
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:28

Панове, что по курсам доллара в регионах? А то один известный сайт висит - непонятно, куда мы движемся сегодня, вверх, вниз?!
Просьба указывать реальные рабочие курсА,
а не только цифры на окнах//)
Akatama
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:36

  Akatama написав:Панове, что по курсам доллара в регионах? А то один известный сайт висит - непонятно, куда мы движемся сегодня, вверх, вниз?!
Просьба указывать реальные рабочие курсА,
а не только цифры на окнах//)

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webserg
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:54

  ALEF написав:
  Hotab написав:Сьогодні повертаюсь з Румунії в Україну. Хотів би купити тут тррхи твердої валюти (USD, євро). На картах гривні (ПУМБ, приват, Хамон, Скунс), і є доларова ПУМБ.
Як краще зробити?? Знімати місцеву валюту (з якої? Де менше комса? ) і за неї купити в обмінці (долар? Євро?)

я би зробив трохи довший маршрут та заїхав до Словатчини там вроді ходить євро - і зняв би там у банкоматах. Якщо дійсно "трохи" то зняв би левами.

Як варіант знайти в Румунії банкомат що видає євро (деякі Evronet вроді таке вміють). Але мені таке ніколи не вдавалося чомусь.

По картам - знімати за кордоном з привату - гарантую приємний курс. На додачу наразі зарахування на приват без комісій, комісії за зняття готівки за кордоном теж скасовані (звичайно ж за винятком кредитних коштів).

главное, чтобы приват потом задним числом всех в минус не загнал, как это было (кажется) в 13-14 годах.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:51

  Сибарит написав:В начале года я планировал увеличить валютную составляющую в своей корзине, но когда пошли сообщения о готовящейся войне, решил этого не делать, хоть до последнего не верил, что это ... решится. Я остался большей частью своих сбережений в гривне. Очень вероятное обесценивание я считаю не потерями, а своим посильным финансовым участием в спасении моей страны. Я даю возможность стране взять у меня столько, сколько нужно описанным в прошлом сообщении способом. Никогда не думал, что буду писать столь пафосно... Можете считать меня глупым идеалистом.

С практической точки зрения хочется предостеречь от покупки доллара на всю "недоутилизированную" гривну. Мы вступили в новую реальность, когда любые привычные возможности в любой момент могут стать и становятся недоступными. Продать доллары тоже иногда становится проблемой, а еду за них не купишь. Т.к. тематика форума предполагает, что у участников есть деньги, я бы посоветовал иметь по 3-6 месячных бюджетов как в наличной гривне, так и на картах на непредвиденные расходы. Случаи невозможности оплаты каждым из способов уже есть, поэтому диверсификация обязательна. Это не выгодно, но задача выживания плохо совместима с крохоборством.

Коли будуть писати підручники по патріотизму, то я б вимагав записати Ваші слова другою главою, після шани армії і її героїзму.
Дякую, просто дуже грунтовно і потужно.
п.с. зробив так само із власними фінансами, навіть зараз, в такий скрутний час можливо купити долар по 37, вчора зранку було по 40, а сьогодні і вчора ввечері стало дешевше.
Віримо в нашу перемогу і робимо кожен свій внесок чим можемо!
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можливо нас читають в уряді, хочу висловити думки стосовно наших боргових паперів.
Я так поняв, що МВФ або дядя Сем категорично проти дефолту в будь якій формі, вони крашє насиплять нових кредитів, але вимагають обслуговувати кредити навіть коли теоретично залишиться пару областей у складі Неньки.
Так ось, зараз резерви 27 ярдів, звичайно податкові надходження впадуть, але чому б зараз не попросити у МВФ щє грошей, і намагатися викупити наші боргові папери? Я так поняв вони зараз котуються по 20 30% від номіналу!
7 ярдів живих грошей можуть викупити більше 20-ти ярдів номінальних наших боргів.
Чи уряду поки що не до цього?
Треба думати як фінансувати армію, соціальну сферу і не допустити гіперінфляції?...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:19

somilitark
Такая операция, в принципе, возможна.
Главное - просить об этом очень тихо и проводить выкуп аккуратно. Если объявить о таких намерениях, бумаги немедленно подорожают. Лучше даже сделать это из резервов, а потом уже просить.
Если такой выкуп и произойдет, мы узнаем о нем только постфактум. Я готов умерить свое любопытство и оставаться в неведении ради успеха мероприятия.
Но скорее всего, сейчас не до того. Помогают нам много, но вряд ли дадут больше, чем нужно на оборону.
Сибарит
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