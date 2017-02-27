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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 бер, 2022 13:20
Економіка не буде працювати, якщо країна буде у підвішеному стані.
Подивіться як падала економіка Сирії, і це при тому, що в неї фактично була безпольотна зона.
Тому увесь ваш гривнепатриотизм взагалі нічого не дасть. Гроші якщо треба надрукують скільки потрібно.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 13:52
будете смеяться, но вроде торги идут на МБ, + всего 20коп...
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edvardd
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Чет 10 бер, 2022 13:29
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