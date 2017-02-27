Економіка не буде працювати, якщо країна буде у підвішеному стані. Подивіться як падала економіка Сирії, і це при тому, що в неї фактично була безпольотна зона. Тому увесь ваш гривнепатриотизм взагалі нічого не дасть. Гроші якщо треба надрукують скільки потрібно.
Про повернення в робочий режим оголосила мережа обмінок KitGroup власні спостереження - цими днями через катастрофічну нехватку гривні кантори лише скуповують долар, курс поступово укріплюється (35->33->32-> ??) продають лише одиниці обмінок в обмеженому об'ємі
greenozon написав:Про повернення в робочий режим оголосила мережа обмінок KitGroup власні спостереження - цими днями через катастрофічну нехватку гривні кантори лише скуповують долар, курс поступово укріплюється (35->33->32-> ??) продають лише одиниці обмінок в обмеженому об'ємі
хороший знак!
Ви, певно, хотіли сказати, що "через нехватку гривні лише продають долар?" Бо коли нехватка гривні, то зазвичай без купівлі