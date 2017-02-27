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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9350935193529353>
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:20

Економіка не буде працювати, якщо країна буде у підвішеному стані.
Подивіться як падала економіка Сирії, і це при тому, що в неї фактично була безпольотна зона.
Тому увесь ваш гривнепатриотизм взагалі нічого не дасть. Гроші якщо треба надрукують скільки потрібно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:52

будете смеяться, но вроде торги идут на МБ, + всего 20коп...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:курс будет стремиться к 8

:)

З привату зняв по 6.60 Лею, ойро купив по 5.002 в банку ( з неймовірним гемороєм і заповнення 10 бумаг).
Ойро вийшло по 33.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:14

  edvardd написав:будете смеяться, но вроде торги идут на МБ, + всего 20коп...

Будете смеяться, но они идут уже несколько дней.
Нацбанк выкупает у всех и продает под критический импорт.
Курс стабильный с 24.02. Т.е. фиксированный.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:34

Про повернення в робочий режим оголосила мережа обмінок KitGroup
власні спостереження - цими днями через катастрофічну нехватку гривні кантори лише скуповують долар, курс поступово укріплюється (35->33->32-> ??)
продають лише одиниці обмінок в обмеженому об'ємі

хороший знак!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:42

це гарні новини

Певен в цій ситуації цілком виправдано радіти проблемам сусіда і з морального боку, і з практичного, та й з будь-якого:
ЦБ РФ повысил курс доллара на 11 марта до 120,38 рубля, курс евро — до 132,96 фубля.
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:09

  Hotab написав:
  edvardd написав:курс будет стремиться к 8

:)

З привату зняв по 6.60 Лею, ойро купив по 5.002 в банку ( з неймовірним гемороєм і заповнення 10 бумаг).
Ойро вийшло по 33.

33.17 НБУ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:10

  ALEF написав:Певен в цій ситуації цілком виправдано радіти проблемам сусіда і з морального боку, і з практичного, та й з будь-якого:
ЦБ РФ повысил курс доллара на 11 марта до 120,38 рубля, курс евро — до 132,96 фубля.

https://stooq.pl/q/?s=usdrub
рівно 130.00
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Hotab написав:З привату зняв по 6.60 Лею

Який банк, судячи з курсу місцевий банкомат видав без комісії?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:17

  greenozon написав:Про повернення в робочий режим оголосила мережа обмінок KitGroup
власні спостереження - цими днями через катастрофічну нехватку гривні кантори лише скуповують долар, курс поступово укріплюється (35->33->32-> ??)
продають лише одиниці обмінок в обмеженому об'ємі

хороший знак!

Ви, певно, хотіли сказати, що "через нехватку гривні лише продають долар?"
Бо коли нехватка гривні, то зазвичай без купівлі :)
Искатель
 
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