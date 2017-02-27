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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9350935193529353
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:21

  ALEF написав:Певен в цій ситуації цілком виправдано радіти проблемам сусіда і з морального боку, і з практичного, та й з будь-якого:
ЦБ РФ повысил курс доллара на 11 марта до 120,38 рубля, курс евро — до 132,96 фубля.

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:01

edvardd

смеюсь только с трупов печенегов

на 24 лютого имел 200к гривен нал
на сейчас осталось 150к (ни одного доллара/евро не покупал и планирую)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как вы думаете что будет, если агрессор перекроет транзит газа и нефти через Украину? Как это повлияет на курс
bimsav
 
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