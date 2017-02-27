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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 бер, 2022 15:21
Додано: Чет 10 бер, 2022 16:01
edvardd
смеюсь только с трупов печенегов
на 24 лютого имел 200к гривен нал
на сейчас осталось 150к (ни одного доллара/евро не покупал и планирую)
Додано: Чет 10 бер, 2022 16:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как вы думаете что будет, если агрессор перекроет транзит газа и нефти через Украину? Как это повлияет на курс
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