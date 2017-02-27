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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 бер, 2022 13:20
Економіка не буде працювати, якщо країна буде у підвішеному стані.
Подивіться як падала економіка Сирії, і це при тому, що в неї фактично була безпольотна зона.
Тому увесь ваш гривнепатриотизм взагалі нічого не дасть. Гроші якщо треба надрукують скільки потрібно.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 13:52
будете смеяться, но вроде торги идут на МБ, + всего 20коп...
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edvardd
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Додано: Чет 10 бер, 2022 14:06
edvardd написав:
курс будет стремиться к 8
З привату зняв по 6.60 Лею, ойро купив по 5.002 в банку ( з неймовірним гемороєм і заповнення 10 бумаг).
Ойро вийшло по 33.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 14:14
edvardd написав:
будете смеяться, но вроде торги идут на МБ, + всего 20коп...
Будете смеяться, но они идут уже несколько дней.
Нацбанк выкупает у всех и продает под критический импорт.
Курс стабильный с 24.02. Т.е. фиксированный.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 14:34
Про повернення в робочий режим оголосила мережа обмінок KitGroup
власні спостереження - цими днями через катастрофічну нехватку гривні кантори лише скуповують долар, курс поступово укріплюється (35->33->32-> ??)
продають лише одиниці обмінок в обмеженому об'ємі
хороший знак!
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Додано: Чет 10 бер, 2022 15:09
Hotab написав:
edvardd написав:
курс будет стремиться к 8
З привату зняв по 6.60 Лею, ойро купив по 5.002 в банку ( з неймовірним гемороєм і заповнення 10 бумаг).
Ойро вийшло по 33.
33.17 НБУ
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Додано: Чет 10 бер, 2022 15:17
Hotab написав:З привату зняв по 6.60 Лею
Який банк, судячи з курсу місцевий банкомат видав без комісії?
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Додано: Чет 10 бер, 2022 15:17
greenozon написав:
Про повернення в робочий режим оголосила мережа обмінок KitGroup
власні спостереження - цими днями через катастрофічну нехватку гривні кантори лише скуповують долар, курс поступово укріплюється (35->33->32-> ??)
продають лише одиниці обмінок в обмеженому об'ємі
хороший знак!
Ви, певно, хотіли сказати, що "через нехватку гривні лише продають долар
?"
Бо коли нехватка гривні, то зазвичай без купівлі
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Додано: Чет 10 бер, 2022 16:01
edvardd
смеюсь только с трупов печенегов
на 24 лютого имел 200к гривен нал
на сейчас осталось 150к (ни одного доллара/евро не покупал и планирую)
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Додано: Чет 10 бер, 2022 17:33
somilitark написав: Сибарит написав:
В начале года я планировал увеличить валютную составляющую в своей корзине, но когда пошли сообщения о готовящейся войне, решил этого не делать, хоть до последнего не верил, что это ... решится. Я остался большей частью своих сбережений в гривне. Очень вероятное обесценивание я считаю не потерями, а своим посильным финансовым участием в спасении моей страны. Я даю возможность стране взять у меня столько, сколько нужно описанным в прошлом сообщении способом. Никогда не думал, что буду писать столь пафосно... Можете считать меня глупым идеалистом.
С практической точки зрения хочется предостеречь от покупки доллара на всю "недоутилизированную" гривну. Мы вступили в новую реальность, когда любые привычные возможности в любой момент могут стать и становятся недоступными. Продать доллары тоже иногда становится проблемой, а еду за них не купишь. Т.к. тематика форума предполагает, что у участников есть деньги, я бы посоветовал иметь по 3-6 месячных бюджетов как в наличной гривне, так и на картах на непредвиденные расходы. Случаи невозможности оплаты каждым из способов уже есть, поэтому диверсификация обязательна. Это не выгодно, но задача выживания плохо совместима с крохоборством.
Коли будуть писати підручники по патріотизму, то я б вимагав записати Ваші слова другою главою, після шани армії і її героїзму.
Дякую, просто дуже грунтовно і потужно.
п.с. зробив так само із власними фінансами, навіть зараз, в такий скрутний час можливо купити долар по 37, вчора зранку було по 40, а сьогодні і вчора ввечері стало дешевше.
Віримо в нашу перемогу і робимо кожен свій внесок чим можемо!
Після того як опишете перших дві глави - перейдіть до третьої..
До тих хто просто продовжив платити податки , і втримує людей на робочих місях без зменшення зарплат....
Чим більше таких буде - тим швидше всім стане легше..
Так на хвилинку
200 000 підприємців/підприємств....
Ясно що на територіях активних бойових дій - робота не буде вестись..
Але там де бомби не свистять і кулі не літають - ті повинні працювати за себе і того хлопця,який в армії, теробороні..або його бізнес розрушений...
ПСПогасив кредитні ліміти на карточках за рахунок власної гривні
Не купив жодного долара/євро
Не використовую кредитні ліміти на розрахунковому рахунку....
Зайшов в електронний кабінет платника - погасив все що там висіло ( при чому з деякими сумами не погоджуюсь , але розбиратись будемо після війни...або й не будемо
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