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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 бер, 2022 17:49
stryzhko написав:
Hotab написав:З привату зняв по 6.60 Лею
Який банк, судячи з курсу місцевий банкомат видав без комісії?
Карта приват, знімав як в ОТП, так і в vista bank.
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Hotab
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