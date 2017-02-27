Карта приват, знімав як в ОТП, так і в vista bank.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 бер, 2022 17:49
Додано: Чет 10 бер, 2022 19:34
с завтрашнего дня будет продавать ТАСКОМБАНК
курс 29.54
лимит - 10000 грн в эквиваленте
снять долл в таскома можно в єквиваленте 100 000 грн
Додано: Чет 10 бер, 2022 21:18
У Зеленского рассчитывают на $300 млрд из ЦБ рф
Под санкции Запада попали резервы центрального банка россии
Советник украинского президента призвал не беспокоиться: средства, чтобы все восстановить, есть.
Украина может использовать примерно 300 миллиардов долларов из резервов Центробанка россии, замороженных в результате западных санкций, а также средства, изъятые у российских олигархов на Западе. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко на онлайн-платформе в Петерсоновском Институте Международной Экономики.Эти средства поступят в восстановительный фонд, сказал Устенко. "Мы не можем прямо продавать эти активы, но можем эмитировать бонды, и инвестировать средства, полученные с их продажи. Мы потеряли много, очень много - но не надо беспокоиться: у нас есть средства, чтобы все восстановить", - рассказал советник Владимира Зеленского.
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