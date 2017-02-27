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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9350935193529353
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 17:49

  stryzhko написав:
Hotab написав:З привату зняв по 6.60 Лею

Який банк, судячи з курсу місцевий банкомат видав без комісії?

Карта приват, знімав як в ОТП, так і в vista bank.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 19:34

  greenozon написав:Про повернення в робочий режим оголосила мережа обмінок KitGroup
власні спостереження - цими днями через катастрофічну нехватку гривні кантори лише скуповують долар, курс поступово укріплюється (35->33->32-> ??)
продають лише одиниці обмінок в обмеженому об'ємі

хороший знак!

с завтрашнего дня будет продавать ТАСКОМБАНК
курс 29.54
лимит - 10000 грн в эквиваленте

снять долл в таскома можно в єквиваленте 100 000 грн
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:18

У Зеленского рассчитывают на $300 млрд из ЦБ рф
Под санкции Запада попали резервы центрального банка россии
Советник украинского президента призвал не беспокоиться: средства, чтобы все восстановить, есть.
Украина может использовать примерно 300 миллиардов долларов из резервов Центробанка россии, замороженных в результате западных санкций, а также средства, изъятые у российских олигархов на Западе. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко на онлайн-платформе в Петерсоновском Институте Международной Экономики.Эти средства поступят в восстановительный фонд, сказал Устенко. "Мы не можем прямо продавать эти активы, но можем эмитировать бонды, и инвестировать средства, полученные с их продажи. Мы потеряли много, очень много - но не надо беспокоиться: у нас есть средства, чтобы все восстановить", - рассказал советник Владимира Зеленского.
edvardd
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