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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9351935293539354>
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 17:49

  stryzhko написав:
Hotab написав:З привату зняв по 6.60 Лею

Який банк, судячи з курсу місцевий банкомат видав без комісії?

Карта приват, знімав як в ОТП, так і в vista bank.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 19:34

  greenozon написав:Про повернення в робочий режим оголосила мережа обмінок KitGroup
власні спостереження - цими днями через катастрофічну нехватку гривні кантори лише скуповують долар, курс поступово укріплюється (35->33->32-> ??)
продають лише одиниці обмінок в обмеженому об'ємі

хороший знак!

с завтрашнего дня будет продавать ТАСКОМБАНК
курс 29.54
лимит - 10000 грн в эквиваленте

снять долл в таскома можно в єквиваленте 100 000 грн
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:18

У Зеленского рассчитывают на $300 млрд из ЦБ рф
Под санкции Запада попали резервы центрального банка россии
Советник украинского президента призвал не беспокоиться: средства, чтобы все восстановить, есть.
Украина может использовать примерно 300 миллиардов долларов из резервов Центробанка россии, замороженных в результате западных санкций, а также средства, изъятые у российских олигархов на Западе. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко на онлайн-платформе в Петерсоновском Институте Международной Экономики.Эти средства поступят в восстановительный фонд, сказал Устенко. "Мы не можем прямо продавать эти активы, но можем эмитировать бонды, и инвестировать средства, полученные с их продажи. Мы потеряли много, очень много - но не надо беспокоиться: у нас есть средства, чтобы все восстановить", - рассказал советник Владимира Зеленского.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 22:52

Газ, яким всі нещодавно лякали страшенно обвалився

із 3600$ -> 1500$ !!!
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 22:56

Інфляція в США б'є нові рекорди!

7.5% -> 7.9% !!!
востаннє таке було 30 з гаком років тому
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 23:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:У Зеленского рассчитывают на $300 млрд из ЦБ рф
Под санкции Запада попали резервы центрального банка россии
На жаль в педерації є не тільки ЗВР які заблокував Захід, а й зовнішній борг в 500 млрд....
Ясно що спочатку Захід забере своїх 500 млрд..а потім вже й нам щось перепаде...
Але цього перепаде буде менше 50 млрд...адже й москаликів при повністю розваленій економіці треба буде ніжками Буша годувати , щоб з голоду не померли..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 23:32

  Nemk написав:
  greenozon написав:Про повернення в робочий режим оголосила мережа обмінок KitGroup
власні спостереження - цими днями через катастрофічну нехватку гривні кантори лише скуповують долар, курс поступово укріплюється (35->33->32-> ??)
продають лише одиниці обмінок в обмеженому об'ємі

хороший знак!

с завтрашнего дня будет продавать ТАСКОМБАНК
курс 29.54
лимит - 10000 грн в эквиваленте

снять долл в таскома можно в єквиваленте 100 000 грн

И как допустим у них купить 300уе по этому курсу(400 то уже не продадут, да и 350 вылезут за 10кгрн?), надо у них карту завести в отделении сперва?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 08:01

Національний банк України вітає рішення Банку міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) призупинити участь центрального банку росії у діяльності цієї найстарішої міжнародної фінансової організації, яку часто називають банком центральних банків, у зв’язку з військовою агресією цієї держави проти України.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:39

  greenozon написав:Національний банк України вітає рішення Банку міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) призупинити участь центрального банку росії у діяльності цієї найстарішої міжнародної фінансової організації, яку часто називають банком центральних банків, у зв’язку з військовою агресією цієї держави проти України.

Ага, а заодно и отключает SWIFT для физ.лиц Украины....
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:56

  budivelnik написав:
  edvardd написав:У Зеленского рассчитывают на $300 млрд из ЦБ рф
Под санкции Запада попали резервы центрального банка россии
На жаль в педерації є не тільки ЗВР які заблокував Захід, а й зовнішній борг в 500 млрд....
Ясно що спочатку Захід забере своїх 500 млрд..а потім вже й нам щось перепаде...
Але цього перепаде буде менше 50 млрд...адже й москаликів при повністю розваленій економіці треба буде ніжками Буша годувати , щоб з голоду не померли..

Заберуть ядерною зброєю.
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