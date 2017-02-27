greenozon написав:Національний банк України вітає рішення Банку міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) призупинити участь центрального банку росії у діяльності цієї найстарішої міжнародної фінансової організації, яку часто називають банком центральних банків, у зв’язку з військовою агресією цієї держави проти України.
Ага, а заодно и отключает SWIFT для физ.лиц Украины....
greenozon написав:Національний банк України вітає рішення Банку міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) призупинити участь центрального банку росії у діяльності цієї найстарішої міжнародної фінансової організації, яку часто називають банком центральних банків, у зв’язку з військовою агресією цієї держави проти України.
Ага, а заодно и отключает SWIFT для физ.лиц Украины....
С разморозкой -- уже две недели как...
13. Увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ).
greenozon написав:Національний банк України вітає рішення Банку міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) призупинити участь центрального банку росії у діяльності цієї найстарішої міжнародної фінансової організації, яку часто називають банком центральних банків, у зв’язку з військовою агресією цієї держави проти України.
Ага, а заодно и отключает SWIFT для физ.лиц Украины....