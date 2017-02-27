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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9351935293539354
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:15

  ol_zy написав:
  greenozon написав:Національний банк України вітає рішення Банку міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) призупинити участь центрального банку росії у діяльності цієї найстарішої міжнародної фінансової організації, яку часто називають банком центральних банків, у зв’язку з військовою агресією цієї держави проти України.

Ага, а заодно и отключает SWIFT для физ.лиц Украины....

И не понятно, кто под санкциями
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:18

  ol_zy написав:
  greenozon написав:Національний банк України вітає рішення Банку міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) призупинити участь центрального банку росії у діяльності цієї найстарішої міжнародної фінансової організації, яку часто називають банком центральних банків, у зв’язку з військовою агресією цієї держави проти України.

Ага, а заодно и отключает SWIFT для физ.лиц Украины....

С разморозкой :lol: -- уже две недели как...
13. Увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ).

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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:20

  ol_zy написав:
  greenozon написав:Національний банк України вітає рішення Банку міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) призупинити участь центрального банку росії у діяльності цієї найстарішої міжнародної фінансової організації, яку часто називають банком центральних банків, у зв’язку з військовою агресією цієї держави проти України.

Ага, а заодно и отключает SWIFT для физ.лиц Украины....


про swift - не згадується

https://bank.gov.ua/ua/news/all/bank-mi ... h-servisiv
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:26

МВФ готов предоставить Украине допфинансирование при необходимости
Bloomberg: МВФ больше не считает дефолт по госдолгу России маловероятным
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:08

я не понимаю как может падать курс, это противоестевственно!
https://info-kurs.com/cherniy-rinok/kyiv/usd/sell

продажа 34,82...
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:41

Международные системы перевода средств, не являющиеся резидентами Украины - Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intelexpress и TransferGo отменили плату за переводы в Украину.
Euronet, имеющая разветвленную сеть банкоматов по всему миру, объявила об отмене платы за свои услуги для граждан Украины. Теперь владельцы платежных карт, эмитированных в Украине, могут без комиссий снять наличные в банкоматах сети Euronet в Украине, Польше, Венгрии, Словакии, а также Румынии.
https://hvylya.net/news/248725-pyat-mez ... -v-ukrainu
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:56

  greenozon написав:
  ol_zy написав:
  greenozon написав:Національний банк України вітає рішення Банку міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) призупинити участь центрального банку росії у діяльності цієї найстарішої міжнародної фінансової організації, яку часто називають банком центральних банків, у зв’язку з військовою агресією цієї держави проти України.

Ага, а заодно и отключает SWIFT для физ.лиц Украины....


про swift - не згадується

https://bank.gov.ua/ua/news/all/bank-mi ... h-servisiv

Это он не про это решение. Это про вот это:
viewtopic.php?p=5410032#p5410032
-- типа есть тайное решение от НБУ о запрете SWIFT-переводов физикам.
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