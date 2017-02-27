Інформативне та актуальне інтервью із Сергієм Ніколайчуком (замістик голови НБУ) https://youtu.be/_5psQYCAmig пару тез НБУ мав BCP (Business Continuinity Plan) план і він почав виконуватись вже в перші години війни Ринок як таковий майже не працює, зараз банки майже всі операції проводять із НБУ (міжбанк не працює), банки продають напряму НБУ і купують для імпортних операцій (тих, які дозволені НБУ) Повне ручне управління фінансовим і валютним ринком. ВВП скоротилось майже в два рази ... і багато іншого цікавого!
fler написав:Euronet, имеющая разветвленную сеть банкоматов по всему миру, объявила об отмене платы за свои услуги для граждан Украины. Теперь владельцы платежных карт, эмитированных в Украине, могут без комиссий снять наличные в банкоматах сети Euronet в Украине, Польше, Венгрии, Словакии, а также Румынии.
fler, здравствуйте! К сожалению, банкоматы сети Euronet, например, в Киеве, пустые.