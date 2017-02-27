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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:19
sundaytvgood написав:
я не понимаю как может падать курс, это противоестевственно!
Потому что сейчас курс 30, а всё остальное это наценка за "нал тут и сейчас".
Видимо дураков покупать по 40 нету, вот и падает.
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Santehnik
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:31
Santehnik написав: sundaytvgood написав:
я не понимаю как может падать курс, это противоестевственно!
Потому что сейчас курс 30, а всё остальное это наценка за "нал тут и сейчас".
Видимо дураков покупать по 40 нету, вот и падает.
Нету, потому что у дураков нет денег, а умные понимают, что курс 40 - виртуальный и не имеет ничего общего с реальностью.
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Vert
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:03
fler
fler написав:
Euronet, имеющая разветвленную сеть банкоматов по всему миру, объявила об отмене платы за свои услуги для граждан Украины. Теперь владельцы платежных карт, эмитированных в Украине, могут без комиссий снять наличные в банкоматах сети Euronet в Украине
, Польше, Венгрии, Словакии, а также Румынии.
, здравствуйте!
К сожалению, банкоматы сети Euronet, например, в Киеве, пустые.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:02
Vert написав: Santehnik написав: sundaytvgood написав:
я не понимаю как может падать курс, это противоестевственно!
Потому что сейчас курс 30, а всё остальное это наценка за "нал тут и сейчас".
Видимо дураков покупать по 40 нету, вот и падает.
Нету, потому что у дураков нет денег, а умные понимают, что курс 40 - виртуальный и не имеет ничего общего с реальностью.
Какой не виртуальный? Если надо иметь евро, например, на руках для выезда, а банк по не виртуальному курсу не даст.
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Proofy
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:10
Proofy написав:
Какой не виртуальный? Если надо иметь евро, например, на руках для выезда, а банк по не виртуальному курсу не даст.
Зачем нужно "евро на руках для выезда"?
Что мешает выехать и снять по месту?
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Santehnik
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