|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 бер, 2022 02:43
Proofy написав: greenozon написав:
у Львові сьогодні бачив 31 - 32.8 (теж укріплюєтся!)
правда більшість не продають
Сдается мне это левые курсы, на прием. В Киеве отписали 34/36.5
Да, примерно такие, но только долларов на продажу нет, от слова совсем.
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 бер, 2022 08:00
75stasstas75 написав: Proofy написав: greenozon написав:
у Львові сьогодні бачив 31 - 32.8 (теж укріплюєтся!)
правда більшість не продають
Сдается мне это левые курсы, на прием. В Киеве отписали 34/36.5
Да, примерно такие, но только долларов на продажу нет, от слова совсем.
Так в Киеве и людей нет -- примерно от слова совсем: откуда в обменках долларам взяться? -- но стоит заехать куда-нить западнее -- валюта волшебным образом начинает появляться... Правда спред чуть шире.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6357
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30268
|23209528
|
П'ят 11 бер, 2022 19:35
osafly
|
|7972
|21733183
|
|
|1434
|6987210
|
|