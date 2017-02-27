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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9353935493559356
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 02:43

  Proofy написав:
  greenozon написав:
  sundaytvgood написав:я не понимаю как может падать курс, это противоестевственно!
https://info-kurs.com/cherniy-rinok/kyiv/usd/sell

продажа 34,82...


у Львові сьогодні бачив 31 - 32.8 (теж укріплюєтся!)
правда більшість не продають

Сдается мне это левые курсы, на прием. В Киеве отписали 34/36.5

Да, примерно такие, но только долларов на продажу нет, от слова совсем.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 08:00

  75stasstas75 написав:
  Proofy написав:
  greenozon написав:
у Львові сьогодні бачив 31 - 32.8 (теж укріплюєтся!)
правда більшість не продають

Сдается мне это левые курсы, на прием. В Киеве отписали 34/36.5

Да, примерно такие, но только долларов на продажу нет, от слова совсем.

Так в Киеве и людей нет -- примерно от слова совсем: откуда в обменках долларам взяться? -- но стоит заехать куда-нить западнее -- валюта волшебным образом начинает появляться... Правда спред чуть шире.
_hunter
 
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  #<1 ... 9353935493559356
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