greenozon написав: у Львові сьогодні бачив 31 - 32.8 (теж укріплюєтся!) правда більшість не продають
Сдается мне это левые курсы, на прием. В Киеве отписали 34/36.5
Да, примерно такие, но только долларов на продажу нет, от слова совсем.
Так в Киеве и людей нет -- примерно от слова совсем: откуда в обменках долларам взяться? -- но стоит заехать куда-нить западнее -- валюта волшебным образом начинает появляться... Правда спред чуть шире.
долларов и всего прочего нет из за логистики, люди бояться перевозить крупные суммы и другие ценные товары, об этом официально заявляли некоторые аптечные сети, например фура медикаментов стоит порядка десяти миллионов гривен, мало кто хочет брать на свою голову такую ответственность. По валюте десять млн это дневной оборот маленькой обменки.