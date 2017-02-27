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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9353935493559356
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 02:43

  Proofy написав:
  greenozon написав:
  sundaytvgood написав:я не понимаю как может падать курс, это противоестевственно!
https://info-kurs.com/cherniy-rinok/kyiv/usd/sell

продажа 34,82...


у Львові сьогодні бачив 31 - 32.8 (теж укріплюєтся!)
правда більшість не продають

Сдается мне это левые курсы, на прием. В Киеве отписали 34/36.5

Да, примерно такие, но только долларов на продажу нет, от слова совсем.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 08:00

  75stasstas75 написав:
  Proofy написав:
  greenozon написав:
у Львові сьогодні бачив 31 - 32.8 (теж укріплюєтся!)
правда більшість не продають

Сдается мне это левые курсы, на прием. В Киеве отписали 34/36.5

Да, примерно такие, но только долларов на продажу нет, от слова совсем.

Так в Киеве и людей нет -- примерно от слова совсем: откуда в обменках долларам взяться? -- но стоит заехать куда-нить западнее -- валюта волшебным образом начинает появляться... Правда спред чуть шире.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 09:19

  _hunter написав:Так в Киеве и людей нет -
Кличко говорил вроде половина людей ещё есть, https://t.me/kievreal1/11598

долларов и всего прочего нет из за логистики, люди бояться перевозить крупные суммы и другие ценные товары, об этом официально заявляли некоторые аптечные сети, например фура медикаментов стоит порядка десяти миллионов гривен, мало кто хочет брать на свою голову такую ответственность. По валюте десять млн это дневной оборот маленькой обменки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 09:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А що там з військовими облігаціями, їх продають фізособам чи ні? і якщо так то як можна придбати?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 09:52

  Sirchyk написав:А що там з військовими облігаціями, їх продають фізособам чи ні? і якщо так то як можна придбати?


можна і треба!

продаж іде повним ходом, доєднуйтесь!!!

viewtopic.php?p=5409591#p5409591
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 10:02

  Sirchyk написав:А що там з військовими облігаціями, їх продають фізособам чи ні? і якщо так то як можна придбати?

https://youtu.be/9anj7aVPWww
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