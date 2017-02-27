Додано: Суб 12 бер, 2022 11:55

vitaliian написав: _hunter написав: Так в Киеве и людей нет -- примерно от слова совсем Так в Киеве и людей нет -- Кличко говорил вроде половина людей ещё есть, https://t.me/kievreal1/11598



долларов и всего прочего нет из за логистики, люди бояться перевозить крупные суммы и другие ценные товары, об этом официально заявляли некоторые аптечные сети, например фура медикаментов стоит порядка десяти миллионов гривен, мало кто хочет брать на свою голову такую ответственность. По валюте десять млн это дневной оборот маленькой обменки.

\\\ Кличко говорилдолларов и всего прочего нет из за логистики, люди бояться перевозить крупные суммы и другие ценные товары, об этом официально заявляли некоторые аптечные сети, например фура медикаментов стоит порядка десяти миллионов гривен, мало кто хочет брать на свою голову такую ответственность. По валюте десять млн это дневной оборот маленькой обменки.\\\

Я потому и написал -- примерно...Но взглянем на ситуацию реально: у кого деньги были -- давно из города самоэвакуировались. Кто остался -- или в теробороне занят (и им не до валютных спекуляций), или просто с деньгами не особо... Ну и проблемы левый/правый берег.Не, кто-то точно по десятке-другой "на хлебушек" сдает -- тут без вопросов. Но это и для выкупа по всем обменкам нужно бегать сотку собирать -- если так уж нужно.Логистические проблемы? -- очень сильно сомневаюсь, что в киевские обменки уж прямо массово с той же Одессы баулы баксов возили -- разве что под какой-то совсем уж крупный заказ... -- торговали с приноса обычно.Дневной оборот маленькой обменки? -- ну т.е. деньги уже в городе? -- т.е. везти их никуда не нужно?