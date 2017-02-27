долларов и всего прочего нет из за логистики, люди бояться перевозить крупные суммы и другие ценные товары, об этом официально заявляли некоторые аптечные сети, например фура медикаментов стоит порядка десяти миллионов гривен, мало кто хочет брать на свою голову такую ответственность. По валюте десять млн это дневной оборот маленькой обменки.
долларов и всего прочего нет из за логистики, люди бояться перевозить крупные суммы и другие ценные товары, об этом официально заявляли некоторые аптечные сети, например фура медикаментов стоит порядка десяти миллионов гривен, мало кто хочет брать на свою голову такую ответственность. По валюте десять млн это дневной оборот маленькой обменки. \\\
Я потому и написал -- примерно... Но взглянем на ситуацию реально: у кого деньги были -- давно из города самоэвакуировались. Кто остался -- или в теробороне занят (и им не до валютных спекуляций), или просто с деньгами не особо... Ну и проблемы левый/правый берег. Не, кто-то точно по десятке-другой "на хлебушек" сдает -- тут без вопросов. Но это и для выкупа по всем обменкам нужно бегать сотку собирать -- если так уж нужно. Логистические проблемы? -- очень сильно сомневаюсь, что в киевские обменки уж прямо массово с той же Одессы баулы баксов возили -- разве что под какой-то совсем уж крупный заказ... -- торговали с приноса обычно. Дневной оборот маленькой обменки? -- ну т.е. деньги уже в городе? -- т.е. везти их никуда не нужно?
долларов и всего прочего нет из за логистики, люди бояться перевозить крупные суммы и другие ценные товары, об этом официально заявляли некоторые аптечные сети, например фура медикаментов стоит порядка десяти миллионов гривен, мало кто хочет брать на свою голову такую ответственность. По валюте десять млн это дневной оборот маленькой обменки.
Не фантазуйте... Навіть з різницею між купівлею і продажем 1 коп....при 10 000 000 обороту буде брудний прибуток в 100 000 грн в день.... Навіть 50 000 обороту в середньому в день - це дуже успішна і хороша обмінка...
75stasstas75 написав:Да, примерно такие, но только долларов на продажу нет, от слова совсем.
Так в Киеве и людей нет -- примерно от слова совсем: откуда в обменках долларам взяться? -- но стоит заехать куда-нить западнее -- валюта волшебным образом начинает появляться... Правда спред чуть шире.
ну так по логике и должно быть, если долларов на продажу нет, от слова совсем, то и курс должен быть 39, что и было во Львове в начале месяца.
75stasstas75 написав:Да, примерно такие, но только долларов на продажу нет, от слова совсем.
Так в Киеве и людей нет -- примерно от слова совсем: откуда в обменках долларам взяться? -- но стоит заехать куда-нить западнее -- валюта волшебным образом начинает появляться... Правда спред чуть шире.
ну так по логике и должно быть, если долларов на продажу нет, от слова совсем, то и курс должен быть 39, что и было во Львове в начале месяца.
Ну так и покупателей нет -- от того же слова Вот и получился паритет: бакса нет -- но он никому и не нужен...