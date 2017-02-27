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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9354935593569357
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 15:00

🔴 За два тижні війни Росія втратила $30 мільярдів свого ВВП

Валовий внутрішній продукт Росії за два тижні війни з Україною вже скоротився на 9%. Це становить 30 млрд доларів.

🔻 Таку цифру називає Bloomberg, уточнюючи, що Росія зазнала чи не найгіршого падіння з 1990-х,

🔻 Через санкції та відхід найбільших світових компаній з РФ, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.

🔻 за даними державного Росстату, кількість мешканців РФ (громадянами їх назвати важко) з доходами нижче межі бідності ще у мирному 2021 році склало 16,1 мільйона.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 15:47

  Santehnik написав:
  Proofy написав:Какой не виртуальный? Если надо иметь евро, например, на руках для выезда, а банк по не виртуальному курсу не даст.
Зачем нужно "евро на руках для выезда"?
Что мешает выехать и снять по месту?

У Привата двойная конвертация через доллар . Получается +10%, если с гривневой снимать
Renee
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 16:09

Renee Т.е если с гривнекарты Привата снимать евро у немцев это будет по карт.курсу Привата, сейчас вроде 32,58 плюс 10% ?
Tico
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:53

Запорожье повы сегодня 34/37
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 18:41

Tico
Да. Во всяком случае так в Нидерландах.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 19:09

Renee там может быть кнвертация в местную валюту через доллар,в румынии фактически снимали по карте Пивденного по их курсу плюс 1,5 %. Колл центр приватп утверждает что курс + 2%
Tico
 
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