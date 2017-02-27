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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 бер, 2022 15:47
Santehnik написав: Proofy написав:
Какой не виртуальный? Если надо иметь евро, например, на руках для выезда, а банк по не виртуальному курсу не даст.
Зачем нужно "евро на руках для выезда"?
Что мешает выехать и снять по месту?
У Привата двойная конвертация через доллар . Получается +10%, если с гривневой снимать
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Renee
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Додано: Суб 12 бер, 2022 16:09
Renee Т.е если с гривнекарты Привата снимать евро у немцев это будет по карт.курсу Привата, сейчас вроде 32,58 плюс 10% ?
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Tico
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Додано: Суб 12 бер, 2022 17:53
Запорожье повы сегодня 34/37
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edvardd
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Додано: Суб 12 бер, 2022 18:41
Tico
Да. Во всяком случае так в Нидерландах.
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Renee
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Додано: Суб 12 бер, 2022 19:09
Renee там может быть кнвертация в местную валюту через доллар,в румынии фактически снимали по карте Пивденного по их курсу плюс 1,5 %. Колл центр приватп утверждает что курс + 2%
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Tico
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Додано: Суб 12 бер, 2022 20:29
_hunter написав:
Ну так и покупателей нет -- от того же слова
Вот и получился паритет: бакса нет -- но он никому и не нужен...
Если бы не было покупателей - обменки бы закрылись просто, они живут с разницы покупки и продажи.
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75stasstas75
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Додано: Суб 12 бер, 2022 23:08
А как сейчас и где в Киеве можно купит евро или $ ( около 1000 ) ?
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Свидетель
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Додано: Нед 13 бер, 2022 07:55
75stasstas75 написав: _hunter написав:
Ну так и покупателей нет -- от того же слова
Вот и получился паритет: бакса нет -- но он никому и не нужен...
Если бы не было покупателей - обменки бы закрылись просто, они живут с разницы покупки и продажи.
Ну так они в большей части и закрылись. Остальные сводят вместе толпы сдающих "на хлебушек" по десятке-другой и редких залетных гостей типа "за аренду хаты пора платить -- а аренда в баксах".
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_hunter
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