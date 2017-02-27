Додано: Нед 13 бер, 2022 10:47

Премьер-министр Денис Шмыгаль в вечернем обращении 12 марта сообщил следующее



✅ с 2 по 12 марта Украина получила более 40 тыс тонн гуманитарки. Более трети этой помощи уже распределены по регионам в соответствии с их потребностями;



✅ Кабмин принял решение о возмещении коммунальных платежей бюджетам громад, котрые бесплатно, в коммунальных помещениях принимают переселенцев;



✅ КМУ увеличил средства резервного фонда на 50,8 млрд грн, средства перенаправлены со всех программ развития, которые невозможно реализовать в военное время. Военнослужащим было перечислено 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения во время действий военного времени. 3,9 млрд грн было перечислено на питание ВСУ;



✅ ради продовольственной безопасности Кабмин ограничил или запретил экспорт критически важных товаро: гречки, пшеницы, мяса. яиц, масла, сахара. Украина обеспечена продуктами на ближайшие месяцы;



✅ Кабмин вводит план поддержки посевной кампании. Государство будет компенсировать проценты кредитов на покрытие сельхозрасходов. Аграриям будут предоставляться госгарантии на 80% привлеченных ими кредитов, что позволит уверенно проводить посевную кампанию;



✅ сейчас функционируют 4 АЭС, все ГЭС, ТЭЦ. Есть договорённости с Польшей на поставки дополнительных партий угля, для его экономми правительство приняло решение - ТЭС будут получать газ по льготной цене (запасы 9.5 млрд кубометров);



✅ Кабмин подал законопроект в парламент об отмене акциза на топливо и ГСМ и снижении НДС с 20 до 7%, не исключен вариант и 0% НДС, если логистические затраты поставщиков будут расти;



✅ ПФУ направил 38,3 млрд грн на пенсии, эта сумма для выплаты всех субсидий, пенсий, льгот, которые автоматически пролонгируют.



Премьер призвал тех, кто кто сможет, выйти на работу, восстанавливать бизнес, поскольку они - часть экономического фронТа