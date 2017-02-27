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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 бер, 2022 15:47
Santehnik написав: Proofy написав:
Какой не виртуальный? Если надо иметь евро, например, на руках для выезда, а банк по не виртуальному курсу не даст.
Зачем нужно "евро на руках для выезда"?
Что мешает выехать и снять по месту?
У Привата двойная конвертация через доллар . Получается +10%, если с гривневой снимать
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Renee
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Додано: Суб 12 бер, 2022 16:09
Renee Т.е если с гривнекарты Привата снимать евро у немцев это будет по карт.курсу Привата, сейчас вроде 32,58 плюс 10% ?
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Tico
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Додано: Суб 12 бер, 2022 17:53
Запорожье повы сегодня 34/37
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edvardd
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Додано: Суб 12 бер, 2022 18:41
Tico
Да. Во всяком случае так в Нидерландах.
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Renee
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Додано: Суб 12 бер, 2022 19:09
Renee там может быть кнвертация в местную валюту через доллар,в румынии фактически снимали по карте Пивденного по их курсу плюс 1,5 %. Колл центр приватп утверждает что курс + 2%
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Tico
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Додано: Суб 12 бер, 2022 20:29
_hunter написав:
Ну так и покупателей нет -- от того же слова
Вот и получился паритет: бакса нет -- но он никому и не нужен...
Если бы не было покупателей - обменки бы закрылись просто, они живут с разницы покупки и продажи.
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75stasstas75
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Додано: Суб 12 бер, 2022 23:08
А как сейчас и где в Киеве можно купит евро или $ ( около 1000 ) ?
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Додано: Нед 13 бер, 2022 07:55
75stasstas75 написав: _hunter написав:
Ну так и покупателей нет -- от того же слова
Вот и получился паритет: бакса нет -- но он никому и не нужен...
Если бы не было покупателей - обменки бы закрылись просто, они живут с разницы покупки и продажи.
Ну так они в большей части и закрылись. Остальные сводят вместе толпы сдающих "на хлебушек" по десятке-другой и редких залетных гостей типа "за аренду хаты пора платить -- а аренда в баксах".
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_hunter
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Додано: Нед 13 бер, 2022 10:47
Премьер-министр Денис Шмыгаль в вечернем обращении 12 марта сообщил следующее
✅ с 2 по 12 марта Украина получила более 40 тыс тонн гуманитарки. Более трети этой помощи уже распределены по регионам в соответствии с их потребностями;
✅ Кабмин принял решение о возмещении коммунальных платежей бюджетам громад, котрые бесплатно, в коммунальных помещениях принимают переселенцев;
✅ КМУ увеличил средства резервного фонда на 50,8 млрд грн, средства перенаправлены со всех программ развития, которые невозможно реализовать в военное время. Военнослужащим было перечислено 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения во время действий военного времени. 3,9 млрд грн было перечислено на питание ВСУ;
✅ ради продовольственной безопасности Кабмин ограничил или запретил экспорт критически важных товаро: гречки, пшеницы, мяса. яиц, масла, сахара. Украина обеспечена продуктами на ближайшие месяцы;
✅ Кабмин вводит план поддержки посевной кампании. Государство будет компенсировать проценты кредитов на покрытие сельхозрасходов. Аграриям будут предоставляться госгарантии на 80% привлеченных ими кредитов, что позволит уверенно проводить посевную кампанию;
✅ сейчас функционируют 4 АЭС, все ГЭС, ТЭЦ. Есть договорённости с Польшей на поставки дополнительных партий угля, для его экономми правительство приняло решение - ТЭС будут получать газ по льготной цене (запасы 9.5 млрд кубометров);
✅ Кабмин подал законопроект в парламент об отмене акциза на топливо и ГСМ и снижении НДС с 20 до 7%, не исключен вариант и 0% НДС, если логистические затраты поставщиков будут расти;
✅ ПФУ направил 38,3 млрд грн на пенсии, эта сумма для выплаты всех субсидий, пенсий, льгот, которые автоматически пролонгируют.
Премьер призвал тех, кто кто сможет, выйти на работу, восстанавливать бизнес, поскольку они - часть экономического фронТа
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vitaliian
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Додано: Нед 13 бер, 2022 11:50
vitaliian написав:
Премьер-министр Денис Шмыгаль в вечернем обращении 12 марта сообщил следующее
✅ с 2 по 12 марта Украина получила более 40 тыс тонн гуманитарки. Более трети этой помощи уже распределены по регионам в соответствии с их потребностями;
✅ Кабмин принял решение о возмещении коммунальных платежей бюджетам громад, котрые бесплатно, в коммунальных помещениях принимают переселенцев;
✅ КМУ увеличил средства резервного фонда на 50,8 млрд грн, средства перенаправлены со всех программ развития, которые невозможно реализовать в военное время. Военнослужащим было перечислено 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения во время действий военного времени. 3,9 млрд грн было перечислено на питание ВСУ;
✅ ради продовольственной безопасности Кабмин ограничил или запретил экспорт критически важных товаро: гречки, пшеницы, мяса. яиц, масла, сахара. Украина обеспечена продуктами на ближайшие месяцы;
✅ Кабмин вводит план поддержки посевной кампании. Государство будет компенсировать проценты кредитов на покрытие сельхозрасходов. Аграриям будут предоставляться госгарантии на 80% привлеченных ими кредитов, что позволит уверенно проводить посевную кампанию;
✅ сейчас функционируют 4 АЭС, все ГЭС, ТЭЦ. Есть договорённости с Польшей на поставки дополнительных партий угля, для его экономми правительство приняло решение - ТЭС будут получать газ по льготной цене (запасы 9.5 млрд кубометров);
✅ Кабмин подал законопроект в парламент об отмене акциза на топливо и ГСМ и снижении НДС с 20 до 7%, не исключен вариант и 0% НДС, если логистические затраты поставщиков будут расти;
✅ ПФУ направил 38,3 млрд грн на пенсии, эта сумма для выплаты всех субсидий, пенсий, льгот, которые автоматически пролонгируют.
Премьер призвал тех, кто кто сможет, выйти на работу, восстанавливать бизнес, поскольку они - часть экономического фронТа
Какое-то издевательство.
Пусть запустит межбанк, фондовый рынок, SWIFT в обе стороны. Как и где работать? На базаре продавать трусы и носки.
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Guineapig
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