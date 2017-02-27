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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 бер, 2022 12:05
Guineapig написав:
Какое-то издевательство.
Пусть запустит межбанк, фондовый рынок, SWIFT в обе стороны. Как и где работать? На базаре продавать трусы и носки.
SWIFT в обе стороны и так работает: если нужно заплатить за сырье/запчасти/товары -- идем в НБУ и получаем разрешение.
viewtopic.php?p=5403720#p5403720
13. Увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ).
Запускать сейчас фонду/межбанк -- бред: толпа хомячкев ломанется сливать гривну. -- это решение вполне оправданное.
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