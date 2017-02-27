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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 бер, 2022 12:05
Guineapig написав:
Какое-то издевательство.
Пусть запустит межбанк, фондовый рынок, SWIFT в обе стороны. Как и где работать? На базаре продавать трусы и носки.
SWIFT в обе стороны и так работает: если нужно заплатить за сырье/запчасти/товары -- идем в НБУ и получаем разрешение.
viewtopic.php?p=5403720#p5403720
13. Увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ).
Запускать сейчас фонду/межбанк -- бред: толпа хомячкев ломанется сливать гривну. -- это решение вполне оправданное.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 12:17
_hunter написав: Guineapig написав:
Какое-то издевательство.
Пусть запустит межбанк, фондовый рынок, SWIFT в обе стороны. Как и где работать? На базаре продавать трусы и носки.
SWIFT в обе стороны и так работает: если нужно заплатить за сырье/запчасти/товары -- идем в НБУ и получаем разрешение.
viewtopic.php?p=5403720#p5403720
13. Увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ).
Запускать сейчас фонду/межбанк -- бред: толпа хомячкев ломанется сливать гривну. -- это решение вполне оправданное.
Если сильно боятся, то можно наложить суточные/месячные лимиты.
В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 12:33
Guineapig написав: _hunter написав:
Запускать сейчас фонду/межбанк -- бред: толпа хомячкев ломанется сливать гривну. -- это решение вполне оправданное.
Если сильно боятся, то можно наложить суточные/месячные лимиты.
В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.
У вас бизнес не может работать без валютного межбанка да и еще без фондового рынка?
А сотрудники отделений тут каким боком вообще ?
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Додано: Нед 13 бер, 2022 12:37
Свидетель написав:
А как сейчас и где в Киеве можно купит евро или $ ( около 1000 ) ?
Едьте на Позняки/Харьковский, там на каждом шагу работающий обменник. Если курс в 36 устроит.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 12:38
Guineapig написав: _hunter написав: Guineapig написав:
Какое-то издевательство.
Пусть запустит межбанк, фондовый рынок, SWIFT в обе стороны. Как и где работать? На базаре продавать трусы и носки.
SWIFT в обе стороны и так работает: если нужно заплатить за сырье/запчасти/товары -- идем в НБУ и получаем разрешение.
viewtopic.php?p=5403720#p5403720
13. Увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ).
Запускать сейчас фонду/межбанк -- бред: толпа хомячкев ломанется сливать гривну. -- это решение вполне оправданное.
Если сильно боятся, то можно наложить суточные/месячные лимиты.
В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.
А смысл в лимитах? -- толпы хоть по "соточке", но будут выводить валюту всяким троюродным деверям, а бизнесу всеравно придется идти в НБУ за разрешением.
Где связь? -- война только подсветила тенденцию последних лет: отделения банкам по большому счету нафиг не нужны -- проблемы можно и через "горячку" решать, а все типовые операции давно доступны в личных кабинетах. Те скучающие тьотки по сути тыкают по тем же менюшкам, но в кабинетах банков...
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 13 бер, 2022 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 12:39
Aps написав: Guineapig написав: _hunter написав:
Запускать сейчас фонду/межбанк -- бред: толпа хомячкев ломанется сливать гривну. -- это решение вполне оправданное.
Если сильно боятся, то можно наложить суточные/месячные лимиты.
В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.
У вас бизнес не может работать без валютного межбанка да и еще без фондового рынка?
А сотрудники отделений тут каким боком вообще ?
Нет клиентов в банке, некого обслуживать.
Продуктовый базар работает, ему межбанк не нужен, ему даже банковая система не нужна.
Вижу вы далеки очень от бизнеса.
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Guineapig
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Додано: Нед 13 бер, 2022 12:42
_hunter написав:
Где связь? -- война только подсветила тенденцию последних лет: отделения банкам по большому счету нафиг не нужны -- проблемы можно и через "горячку" решать, а все типовые операции давно доступны в личных кабинетах. Те скучающие тьотки по сути тыкают по тем же менюшкам, но в кабинетах банков...
Административно ограничивать бизнес с одной стороны, а с другой "бизнес - иди работай".
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Додано: Нед 13 бер, 2022 12:44
_hunter написав: Guineapig написав: _hunter написав:
[quote="5410633:Guineapig"]
Какое-то издевательство.
Пусть запустит межбанк, фондовый рынок, SWIFT в обе стороны. Как и где работать? На базаре продавать трусы и носки.
SWIFT в обе стороны и так работает: если нужно заплатить за сырье/запчасти/товары -- идем в НБУ и получаем разрешение.
viewtopic.php?p=5403720#p5403720
13. Увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ).
Запускать сейчас фонду/межбанк -- бред: толпа хомячкев ломанется сливать гривну. -- это решение вполне оправданное.
Если сильно боятся, то можно наложить суточные/месячные лимиты.
В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.
А смысл в лимитах? -- толпы хоть по "соточке", но будут выводить валюту всяким троюродным деверям, а бизнесу всеравно придется идти в НБУ за разрешением.
Где связь? -- война только подсветила тенденцию последних лет: отделения банкам по большому счету нафиг не нужны -- проблемы можно и через "горячку" решать, а все типовые операции давно доступны в личных кабинетах. Те скучающие тьотки по сути тыкают по тем же менюшкам, но в кабинетах банков
...[/quote]Забавно. Но устойчивы как раз универсальные банковские отделения. Автономные, с собственной инкасацией. Они изолированно обеспечивают себя наличными. И на местах могут обеспечить малый бизнес ресурсами, который Вам хлеб и печёт. Диджитал каналы, совершенно бесполезны в военной экономике. Уязвимы.
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Востаннє редагувалось qreaton
в Нед 13 бер, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 12:45
Guineapig написав:
Нет клиентов в банке, некого обслуживать.
Продуктовый базар работает, ему межбанк не нужен, ему даже банковая система не нужна.
Вижу вы далеки очень от бизнеса.
Ну так проясните что да как.
А то у вас то про межбанк и фондовый рынок, то про продуктовый базар и отделения.
Теряю нить вашей мысли.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 13:01
_hunter написав:
отделения банкам по большому счету нафиг не нужны
Я бы сказал чуть по другому - вместо отделений нужны по сути только кассы и хорошо защищенные терминалы по приему/выдаче наличности. Причем в идеале они должны работать автономно, тоесть принятый нал тут же становится доступный для выдачи другим людям и тогда уменьшается необходимость гонять инкассаторов туда-сюда.
Вот сейчас очень большая проблема с тем что бы загнать нал в безнал. Терминалы вырубились и всё. Нужно идти в отделение. А отделения закрыты, либо очень далеко.
И ты сидишь с той кипой нала и не можешь даже банально за свет заплатить. И занимаешься "обналом" для соседей, которые кидают тебе на карту, а ты даешь им налик...
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