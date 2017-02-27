Додано: Нед 13 бер, 2022 13:15

Guineapig написав: _hunter написав: Guineapig написав: Какое-то издевательство.

Пусть запустит межбанк, фондовый рынок, SWIFT в обе стороны. Как и где работать? На базаре продавать трусы и носки. Какое-то издевательство.Пусть запустит межбанк, фондовый рынок, SWIFT в обе стороны. Как и где работать? На базаре продавать трусы и носки.

SWIFT в обе стороны и так работает: если нужно заплатить за сырье/запчасти/товары -- идем в НБУ и получаем разрешение.

13. Увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ).

viewtopic.php?p=5403720#p5403720



Запускать сейчас фонду/межбанк -- бред: толпа хомячкев ломанется сливать гривну. -- это решение вполне оправданное. SWIFT в обе стороны и так работает: если нужно заплатить за сырье/запчасти/товары -- идем в НБУ и получаем разрешение.Запускать сейчас фонду/межбанк -- бред: толпа хомячкев ломанется сливать гривну. -- это решение вполне оправданное.

Если сильно боятся, то можно наложить суточные/месячные лимиты.

В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили. Если сильно боятся, то можно наложить суточные/месячные лимиты.В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.

Guineapig написав: В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили. В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.

А смысл в лимитах? -- толпы хоть по "соточке", но будут выводить валюту всяким троюродным деверям, а бизнесу всеравно придется идти в НБУ за разрешением.Где связь? -- война только подсветила тенденцию последних лет: отделения банкам по большому счету нафиг не нужны -- проблемы можно и через "горячку" решать, а все типовые операции давно доступны в личных кабинетах. Те скучающие тьотки по сути тыкают по тем же менюшкам, но в кабинетах банков...[/quote]Забавно.Автономные, с собственной инкасацией. Они изолированно обеспечивают себя наличными. И на местах могут обеспечить малый бизнес ресурсами, который Вам хлеб и печёт. Диджитал каналы, совершенно бесполезны в военной экономике. Уязвимы.Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk[/quote]Оно-то так, конечно, но при чем тут инкасация к>>> диджитал каналы, совершенно бесполезны в военной экономике. Уязвимы.странно: диджитальные 6тыщ допомогы мою куму даже в Польше "достали"Но даже если вдруг малому бизнесу, который мне хлеб и печёт -- зачем-то понадобилась наличка -- центральное (оно же единственное) отделение нео-банка с кассой можно и открытым держать. Как инкасация банкоматов или та же "сними наличку в магазине" связанна с наличием физических отделений -- все еще не понятно