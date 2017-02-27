_hunter написав:Где связь? -- война только подсветила тенденцию последних лет: отделения банкам по большому счету нафиг не нужны -- проблемы можно и через "горячку" решать, а все типовые операции давно доступны в личных кабинетах. Те скучающие тьотки по сути тыкают по тем же менюшкам, но в кабинетах банков...
Административно ограничивать бизнес с одной стороны, а с другой "бизнес - иди работай".
Еще раз: если бизнесу необходимо сырье/провизия из-за границы -- вэлкам в НБУ за разрешением. Обычным перекупам/серовозам -- да, жизнь усложнили -- ну так и "бизнес - иди работай" -- это не про них...
Національний банк України на поточному тижні фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку. Обсяги цих операцій поки що є незначними – близько 10 млн дол. США на день в еквіваленті, але це важливе підґрунтя для подальшого налагодження роботи ринкових механізмів.
А 1 березня були дозволені операції з обміну іноземної валюти між банками в межах 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.
Понятно, что это еще далеко не свободный рынок, но явление я оцениваю как весьма позитивное.
Запускать сейчас фонду/межбанк -- бред: толпа хомячкев ломанется сливать гривну. -- это решение вполне оправданное.
Если сильно боятся, то можно наложить суточные/месячные лимиты. В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.
А смысл в лимитах? -- толпы хоть по "соточке", но будут выводить валюту всяким троюродным деверям, а бизнесу всеравно придется идти в НБУ за разрешением.
Где связь? -- война только подсветила тенденцию последних лет: отделения банкам по большому счету нафиг не нужны -- проблемы можно и через "горячку" решать, а все типовые операции давно доступны в личных кабинетах. Те скучающие тьотки по сути тыкают по тем же менюшкам, но в кабинетах банков
...[/quote]Забавно. Но устойчивы как раз универсальные банковские отделения. Автономные, с собственной инкасацией. Они изолированно обеспечивают себя наличными. И на местах могут обеспечить малый бизнес ресурсами, который Вам хлеб и печёт. Диджитал каналы, совершенно бесполезны в военной экономике. Уязвимы.
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk[/quote]
Оно-то так, конечно, но при чем тут инкасация к
Guineapig написав:В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.
?
>>> диджитал каналы, совершенно бесполезны в военной экономике. Уязвимы. странно: диджитальные 6тыщ допомогы мою куму даже в Польше "достали"
Но даже если вдруг малому бизнесу, который мне хлеб и печёт -- зачем-то понадобилась наличка -- центральное (оно же единственное) отделение нео-банка с кассой можно и открытым держать. Как инкасация банкоматов или та же "сними наличку в магазине" связанна с наличием физических отделений -- все еще не понятно
_hunter написав:отделения банкам по большому счету нафиг не нужны
Я бы сказал чуть по другому - вместо отделений нужны по сути только кассы и хорошо защищенные терминалы по приему/выдаче наличности. Причем в идеале они должны работать автономно, тоесть принятый нал тут же становится доступный для выдачи другим людям и тогда уменьшается необходимость гонять инкассаторов туда-сюда. Вот сейчас очень большая проблема с тем что бы загнать нал в безнал. Терминалы вырубились и всё. Нужно идти в отделение. А отделения закрыты, либо очень далеко. И ты сидишь с той кипой нала и не можешь даже банально за свет заплатить. И занимаешься "обналом" для соседей, которые кидают тебе на карту, а ты даешь им налик...
Ну так тот же Привет уже давно ставит банкоматы с купюро-приемниками. Аналогично знаю у ПроКредита и УкрСиба. -- не уверен, правда, доступна ли для выдачи внесенная наличка -- помню читал, что с этим были проблемы фискального характера...
Національний банк України на поточному тижні фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку. Обсяги цих операцій поки що є незначними – близько 10 млн дол. США на день в еквіваленті, але це важливе підґрунтя для подальшого налагодження роботи ринкових механізмів.
А 1 березня були дозволені операції з обміну іноземної валюти між банками в межах 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.
Понятно, что это еще далеко не свободный рынок, но явление я оцениваю как весьма позитивное.
Guineapig написав:В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.
Не все відразу Першу чергу кредитних лімітів мені вже розблокували Вчора( нагадаю це субота) звонили і поцікавились чи буду я в стані виплачувати відсотки по кредитам якщо вони мені розблокують наступну чергу кредитних лімітів...відповів що а - і так обслуговую б - буду обслуговувати в майбутньому в - поки що не планую використовувати кредитні ліміти, бо працюю своїми ... Завтра подивимось.. Вангую що розблокують ще 2 млн грн...