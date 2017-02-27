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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9356935793589359
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:08

  Guineapig написав:
  _hunter написав:Где связь? -- война только подсветила тенденцию последних лет: отделения банкам по большому счету нафиг не нужны -- проблемы можно и через "горячку" решать, а все типовые операции давно доступны в личных кабинетах. Те скучающие тьотки по сути тыкают по тем же менюшкам, но в кабинетах банков...

Административно ограничивать бизнес с одной стороны, а с другой "бизнес - иди работай".

Еще раз: если бизнесу необходимо сырье/провизия из-за границы -- вэлкам в НБУ за разрешением.
Обычным перекупам/серовозам -- да, жизнь усложнили -- ну так и "бизнес - иди работай" -- это не про них...
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:15

Про межбанк

Оказывается, мы пропустили запуск МБ, который произошел уже давно. Мне стыдно.
Міжбанківський валютний ринок поступово відновлює свою роботу
Національний банк України на поточному тижні фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку. Обсяги цих операцій поки що є незначними – близько 10 млн дол. США на день в еквіваленті, але це важливе підґрунтя для подальшого налагодження роботи ринкових механізмів.

А 1 березня були дозволені операції з обміну іноземної валюти між банками в межах 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

Понятно, что это еще далеко не свободный рынок, но явление я оцениваю как весьма позитивное.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:15

  Guineapig написав:
  _hunter написав:
  Guineapig написав:Какое-то издевательство.
Пусть запустит межбанк, фондовый рынок, SWIFT в обе стороны. Как и где работать? На базаре продавать трусы и носки.

SWIFT в обе стороны и так работает: если нужно заплатить за сырье/запчасти/товары -- идем в НБУ и получаем разрешение.
13. Увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ).

viewtopic.php?p=5403720#p5403720

Запускать сейчас фонду/межбанк -- бред: толпа хомячкев ломанется сливать гривну. -- это решение вполне оправданное.

Если сильно боятся, то можно наложить суточные/месячные лимиты.
В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.

А смысл в лимитах? -- толпы хоть по "соточке", но будут выводить валюту всяким троюродным деверям, а бизнесу всеравно придется идти в НБУ за разрешением.

Где связь? -- война только подсветила тенденцию последних лет: отделения банкам по большому счету нафиг не нужны -- проблемы можно и через "горячку" решать, а все типовые операции давно доступны в личных кабинетах. Те скучающие тьотки по сути тыкают по тем же менюшкам, но в кабинетах банков

...[/quote]Забавно. Но устойчивы как раз универсальные банковские отделения. Автономные, с собственной инкасацией. Они изолированно обеспечивают себя наличными. И на местах могут обеспечить малый бизнес ресурсами, который Вам хлеб и печёт. Диджитал каналы, совершенно бесполезны в военной экономике. Уязвимы.

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk[/quote]

Оно-то так, конечно, но при чем тут инкасация к
  Guineapig написав:В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.

?

>>> диджитал каналы, совершенно бесполезны в военной экономике. Уязвимы.
странно: диджитальные 6тыщ допомогы мою куму даже в Польше "достали" :lol:

Но даже если вдруг малому бизнесу, который мне хлеб и печёт -- зачем-то понадобилась наличка -- центральное (оно же единственное) отделение нео-банка с кассой можно и открытым держать. Как инкасация банкоматов или та же "сними наличку в магазине" связанна с наличием физических отделений -- все еще не понятно :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:19

  Santehnik написав:
  _hunter написав:отделения банкам по большому счету нафиг не нужны

Я бы сказал чуть по другому - вместо отделений нужны по сути только кассы и хорошо защищенные терминалы по приему/выдаче наличности. Причем в идеале они должны работать автономно, тоесть принятый нал тут же становится доступный для выдачи другим людям и тогда уменьшается необходимость гонять инкассаторов туда-сюда.
Вот сейчас очень большая проблема с тем что бы загнать нал в безнал. Терминалы вырубились и всё. Нужно идти в отделение. А отделения закрыты, либо очень далеко.
И ты сидишь с той кипой нала и не можешь даже банально за свет заплатить. И занимаешься "обналом" для соседей, которые кидают тебе на карту, а ты даешь им налик...

Ну так тот же Привет уже давно ставит банкоматы с купюро-приемниками. Аналогично знаю у ПроКредита и УкрСиба. -- не уверен, правда, доступна ли для выдачи внесенная наличка -- помню читал, что с этим были проблемы фискального характера...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:32

  Сибарит написав:Оказывается, мы пропустили запуск МБ, который произошел уже давно. Мне стыдно.
Міжбанківський валютний ринок поступово відновлює свою роботу
Національний банк України на поточному тижні фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку. Обсяги цих операцій поки що є незначними – близько 10 млн дол. США на день в еквіваленті, але це важливе підґрунтя для подальшого налагодження роботи ринкових механізмів.

А 1 березня були дозволені операції з обміну іноземної валюти між банками в межах 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

Понятно, что это еще далеко не свободный рынок, но явление я оцениваю как весьма позитивное.

не пропустили, я об этом писал на ветке...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Guineapig написав:В банках сидят скучающие тьотки, посетителей нет, клиентов нет, работают с 10:00 до 14:00, даже отопление отключили.
Не все відразу
Першу чергу кредитних лімітів мені вже розблокували
Вчора( нагадаю це субота) звонили і поцікавились чи буду я в стані виплачувати відсотки по кредитам якщо вони мені розблокують наступну чергу кредитних лімітів...відповів що
а - і так обслуговую
б - буду обслуговувати в майбутньому
в - поки що не планую використовувати кредитні ліміти, бо працюю своїми ...
Завтра подивимось..
Вангую що розблокують ще 2 млн грн...
budivelnik
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