Додано: Нед 13 бер, 2022 16:33

что-то вы кривым вырезанием цитат всю разметку форума поломали...>>> что бы создать зал с терминалами которые будут что то там принимать и выдаватьне нужен даже зал с терминалами которые будут что то там принимать и выдавать: достаточно у кого угодно взять в аренду 2*2 метра площади. Или метр фасада...>>> менеджера фронт офиса которые привлекут клиентовпривлекут как? -- холодными звонками? :-- или будут к прохожим в спальнике цепляться с заманчивыми бизнесс-предложениями?>>> Менеджера которые продадут и построят маршруты для инкасации.и которые вообще в другой стране могут сидеть...>>> Сотрудники для кассы пересчёта и логистики.в огороде бузина, а в Киеве -- дядька...>>> Инкасаторы, охрана, водители.нафига, вообще, эти два человека в отделении? -- это если инкасацию на аутсорс не отдали...>>> Который сможет работать автономно от своего головного офиса. Привлекать местные ресурсы, и размещать их по месту.С тем, что одно-два отделения на город -- можно и открыть -- я, вроде, и не спорил. Я больше про то, что сотня отделений того же Привета на тот же Киев -- явный перебор...>>> Вряд-ли получение бюджетной помощи на карту где то в Польше (что в целом несколько цинично), укрепляет оборону Страны.При чем тут Укрепление Обороны Страны? -- тезис был "на одной диджитализации не выедешь" -- ну так вон -- "Дия допомога" -- безо всяких отделений -- нашла своего получателя...