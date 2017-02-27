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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9357935893599360
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 22:03

  Santehnik написав:Вот сейчас очень большая проблема с тем что бы загнать нал в безнал. Терминалы вырубились и всё. Нужно идти в отделение. А отделения закрыты, либо очень далеко.
И ты сидишь с той кипой нала и не можешь даже банально за свет заплатить. И занимаешься "обналом" для соседей, которые кидают тебе на карту, а ты даешь им налик...

ну тут маленькие суммы, очевидно
вот есть вариант - находите несетевой магаз (типа "у дома" ), и там наладить сервис: зачисляет покупан тебе на карту, получает кеш, покупает продукты (в мелитополе делали под 10% такой обнал - и ничего, были клиенты)
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 22:54

  Santehnik написав:
  _hunter написав:не нужен даже зал с терминалами которые будут что то там принимать и выдавать: достаточно у кого угодно взять в аренду 2*2 метра площади. Или метр фасада...

Вот как раз по этой причине, я думаю, терминалы и рипнулись сейчас.
На 2*2 площади невозможно разместить терминал который будет надёжно защищен. Обычный рядовой терминал просто возьмут на руки и увезут в неизвестном направлении, а там разберут по винтикам и выймут все деньги.
Нужно что-то более менее капитальное и что бы деньги ходили в две стороны. Как ПОВ.
А вообще давно нужно переходить на 100% безналички и не будет вообще никаких проблем. Положить такую банковскую систему, при грамотном подходе при её создании, будет почти невозможно.

А еще лучше на децеантализированную криптовалюту.
Guineapig
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