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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9357935893599360
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 22:03

  Santehnik написав:Вот сейчас очень большая проблема с тем что бы загнать нал в безнал. Терминалы вырубились и всё. Нужно идти в отделение. А отделения закрыты, либо очень далеко.
И ты сидишь с той кипой нала и не можешь даже банально за свет заплатить. И занимаешься "обналом" для соседей, которые кидают тебе на карту, а ты даешь им налик...

ну тут маленькие суммы, очевидно
вот есть вариант - находите несетевой магаз (типа "у дома" ), и там наладить сервис: зачисляет покупан тебе на карту, получает кеш, покупает продукты (в мелитополе делали под 10% такой обнал - и ничего, были клиенты)
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 07:49

В Херсоне проблема обратного плана: как обналичить. Даже сетевые магазины (пока там что-то было) просили нал. Сейчас у банкоматов всегда длинные очереди, на заправке (где тоже можно снять нал) по умолчанию очередь несколько часов за бензом)
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 08:11

  Santehnik написав:
  _hunter написав:не нужен даже зал с терминалами которые будут что то там принимать и выдавать: достаточно у кого угодно взять в аренду 2*2 метра площади. Или метр фасада...

Вот как раз по этой причине, я думаю, терминалы и рипнулись сейчас.
На 2*2 площади невозможно разместить терминал который будет надёжно защищен. Обычный рядовой терминал просто возьмут на руки и увезут в неизвестном направлении, а там разберут по винтикам и выймут все деньги.
Нужно что-то более менее капитальное и что бы деньги ходили в две стороны. Как ПОВ.
А вообще давно нужно переходить на 100% безналички и не будет вообще никаких проблем. Положить такую банковскую систему, при грамотном подходе при её создании, будет почти невозможно.

Их давно придумали анкерами к полу привинчивать... Не, в фильмах, конечно показываю как их грузовичками сдергивают и весело по городу катают, но за последние несколько лет так только пару банкоматов "грабанули"...

Я там выше писал -- процесс уже давно запущен: с очередной модернизацией ставят уже банкоматы с купюро-приемниками. Просто есть еще проблемка: банкоматы обычно ставят б\у европейские -- поэтому это процесс не быстрый :(

Ха! -- два раза. Тому же Ирпеню расскажите о невозможности "положить" 100% безналички :(
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