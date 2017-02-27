Santehnik написав:Вот сейчас очень большая проблема с тем что бы загнать нал в безнал. Терминалы вырубились и всё. Нужно идти в отделение. А отделения закрыты, либо очень далеко. И ты сидишь с той кипой нала и не можешь даже банально за свет заплатить. И занимаешься "обналом" для соседей, которые кидают тебе на карту, а ты даешь им налик...
ну тут маленькие суммы, очевидно вот есть вариант - находите несетевой магаз (типа "у дома" ), и там наладить сервис: зачисляет покупан тебе на карту, получает кеш, покупает продукты (в мелитополе делали под 10% такой обнал - и ничего, были клиенты)
В Херсоне проблема обратного плана: как обналичить. Даже сетевые магазины (пока там что-то было) просили нал. Сейчас у банкоматов всегда длинные очереди, на заправке (где тоже можно снять нал) по умолчанию очередь несколько часов за бензом)
_hunter написав:не нужен даже зал с терминалами которые будут что то там принимать и выдавать: достаточно у кого угодно взять в аренду 2*2 метра площади. Или метр фасада...
Вот как раз по этой причине, я думаю, терминалы и рипнулись сейчас. На 2*2 площади невозможно разместить терминал который будет надёжно защищен. Обычный рядовой терминал просто возьмут на руки и увезут в неизвестном направлении, а там разберут по винтикам и выймут все деньги. Нужно что-то более менее капитальное и что бы деньги ходили в две стороны. Как ПОВ. А вообще давно нужно переходить на 100% безналички и не будет вообще никаких проблем. Положить такую банковскую систему, при грамотном подходе при её создании, будет почти невозможно.
Их давно придумали анкерами к полу привинчивать... Не, в фильмах, конечно показываю как их грузовичками сдергивают и весело по городу катают, но за последние несколько лет так только пару банкоматов "грабанули"...
Я там выше писал -- процесс уже давно запущен: с очередной модернизацией ставят уже банкоматы с купюро-приемниками. Просто есть еще проблемка: банкоматы обычно ставят б\у европейские -- поэтому это процесс не быстрый
Ха! -- два раза. Тому же Ирпеню расскажите о невозможности "положить" 100% безналички
В свете нового ограничения от НБУ, кто даст расширенную инфу, если вывозимая сумма превышает 10000 евро, какие конкретно документы можно предъявлять для подтверждения вывозимой валюты? Есть ли какой-то перечень таких документов? Прокатывает ли декларация о доходах ФОП??, например, или банковские выписки о получении дохода фоп в течение года и т.п.?
Weltbuerger написав:В свете нового ограничения от НБУ, кто даст расширенную инфу, если вывозимая сумма превышает 10000 евро, какие конкретно документы можно предъявлять для подтверждения вывозимой валюты? Есть ли какой-то перечень таких документов? Прокатывает ли декларация о доходах ФОП??, например, или банковские выписки о получении дохода фоп в течение года и т.п.?
В ссылке документа по ссылке выше указано "зокрема документи про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів". То есть я так понимаю контролируется не происхождение денег, а именно тот факт, что вы сняли эти деньги с собственного счета в банке. Думаю тут логика НБУ в том что если валюта у вас была на счете, то финмон банка уже проверил происхождение этих средств ранее. Аналогично с банковскими металами - когда вы их покупали ОФИЦИАЛЬНО в банке - финмон банка также должен был проверить происхождение этих средств. Естественно если они превышали определенные суммы. Потому декларации ФОП - думаю явно не о том, а вот депо договор в валюте с расходным кассовым ордером на получение валюты с вашего счета - очень даже вполне.
somilitark написав:Так ось, зараз резерви 27 ярдів, звичайно податкові надходження впадуть, але чому б зараз не попросити у МВФ щє грошей, і намагатися викупити наші боргові папери? Я так поняв вони зараз котуються по 20 30% від номіналу! 7 ярдів живих грошей можуть викупити більше 20-ти ярдів номінальних наших боргів.
Какой объем ценных бумаг продают-покупают по этой цене? Возможно, рынок украинских евробондов очень тонкий и по такой цене прокручиваются какие-то копейки