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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9358935993609361
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:15

РФ завдала збитків Україні вже на 120 мільярдів доларів і сума зростає – Мінекономіки
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:18

  WallNutPen написав:
  Weltbuerger написав:В свете нового ограничения от НБУ, кто даст расширенную инфу, если вывозимая сумма превышает 10000 евро, какие конкретно документы можно предъявлять для подтверждения вывозимой валюты? Есть ли какой-то перечень таких документов? Прокатывает ли декларация о доходах ФОП??, например, или банковские выписки о получении дохода фоп в течение года и т.п.?

В ссылке документа по ссылке выше указано "зокрема документи про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів". То есть я так понимаю контролируется не происхождение денег, а именно тот факт, что вы сняли эти деньги с собственного счета в банке. Думаю тут логика НБУ в том что если валюта у вас была на счете, то финмон банка уже проверил происхождение этих средств ранее. Аналогично с банковскими металами - когда вы их покупали ОФИЦИАЛЬНО в банке - финмон банка также должен был проверить происхождение этих средств. Естественно если они превышали определенные суммы. Потому декларации ФОП - думаю явно не о том, а вот депо договор в валюте с расходным кассовым ордером на получение валюты с вашего счета - очень даже вполне.

Логика в том, что сейчас валюту не снять со счетов.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:42

  Guineapig написав:Логика в том, что сейчас валюту не снять со счетов.

Не совсем так. Не всегда можно снять. И понятно что не везде. Но можно. Буквально в пятницу звонил своему персмену в альфе с вопросом можно ли снять мой остаток по карте в евро. Он сказал что в кассе есть только доллары а евро надо заказать. Попросил его заказать. Он перезвонил через несколько часов и сказал что завтра можно забирать. В субботу я все получил. Сумма до 30к грн. в эквиваленте. Кроме того документы на снятие валюты не обязательно должны быть мартовские. Если человек забирал депо до войны - уверен эти документы для таможни подрйдут
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:42

  WallNutPen написав:
  Guineapig написав:Логика в том, что сейчас валюту не снять со счетов.

Не совсем так. Не всегда можно снять. И понятно что не везде. Но можно. Буквально в пятницу звонил своему персмену в альфе с вопросом можно ли снять мой остаток по карте в евро. Он сказал что в кассе есть только доллары а евро надо заказать. Попросил его заказать. Он перезвонил через несколько часов и сказал что завтра можно забирать. В субботу я все получил. Сумма до 30к грн. в эквиваленте. Кроме того документы на снятие валюты не обязательно должны быть мартовские. Если человек забирал депо до войны - уверен эти документы для таможни подрйдут

Собрать только 10т. евро надо будет ходить 11 рабочих дней или полмесяца календарных.
Но до 10 т. евро и без декларации и подтверждения снятия можно переносить через границу.
Guineapig
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