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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 бер, 2022 12:15
РФ завдала збитків Україні вже на 120 мільярдів доларів і сума зростає – Мінекономіки
ПОНЕДІЛОК, 14 БЕРЕЗНЯ 2022
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Додано: Пон 14 бер, 2022 12:18
WallNutPen написав: Weltbuerger написав:
В свете нового ограничения от НБУ, кто даст расширенную инфу, если вывозимая сумма превышает 10000 евро, какие конкретно документы можно предъявлять для подтверждения вывозимой валюты? Есть ли какой-то перечень таких документов? Прокатывает ли декларация о доходах ФОП??, например, или банковские выписки о получении дохода фоп в течение года и т.п.?
В ссылке документа по ссылке выше указано "зокрема документи про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів". То есть я так понимаю контролируется не происхождение денег, а именно тот факт, что вы сняли эти деньги с собственного счета в банке. Думаю тут логика НБУ в том что если валюта у вас была на счете, то финмон банка уже проверил происхождение этих средств ранее. Аналогично с банковскими металами - когда вы их покупали ОФИЦИАЛЬНО в банке - финмон банка также должен был проверить происхождение этих средств. Естественно если они превышали определенные суммы. Потому декларации ФОП - думаю явно не о том, а вот депо договор в валюте с расходным кассовым ордером на получение валюты с вашего счета - очень даже вполне.
Логика в том, что сейчас валюту не снять со счетов.
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Guineapig
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Додано: Пон 14 бер, 2022 12:42
Guineapig написав:
Логика в том, что сейчас валюту не снять со счетов.
Не совсем так. Не всегда можно снять. И понятно что не везде. Но можно. Буквально в пятницу звонил своему персмену в альфе с вопросом можно ли снять мой остаток по карте в евро. Он сказал что в кассе есть только доллары а евро надо заказать. Попросил его заказать. Он перезвонил через несколько часов и сказал что завтра можно забирать. В субботу я все получил. Сумма до 30к грн. в эквиваленте. Кроме того документы на снятие валюты не обязательно должны быть мартовские. Если человек забирал депо до войны - уверен эти документы для таможни подрйдут
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WallNutPen
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Додано: Пон 14 бер, 2022 13:42
WallNutPen написав: Guineapig написав:
Логика в том, что сейчас валюту не снять со счетов.
Не совсем так. Не всегда можно снять. И понятно что не везде. Но можно. Буквально в пятницу звонил своему персмену в альфе с вопросом можно ли снять мой остаток по карте в евро. Он сказал что в кассе есть только доллары а евро надо заказать. Попросил его заказать. Он перезвонил через несколько часов и сказал что завтра можно забирать. В субботу я все получил. Сумма до 30к грн. в эквиваленте. Кроме того документы на снятие валюты не обязательно должны быть мартовские. Если человек забирал депо до войны - уверен эти документы для таможни подрйдут
Собрать только 10т. евро надо будет ходить 11 рабочих дней или полмесяца календарных.
Но до 10 т. евро и без декларации и подтверждения снятия можно переносить через границу.
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Guineapig
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Додано: Пон 14 бер, 2022 13:55
⚡️"Мы зафиксировали курс гривни, он стабилен. Думаю, мы его сохраним", - заявил министр финансов Сергей Марченко на телемарафоне.
"Призываю весь бизнес, где нет боевых действий, открываться и работать. Очень важно, чтобы экономика страны продолжала работать", - сказал Марченко.
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vitaliian
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Додано: Пон 14 бер, 2022 14:08
vitaliian написав:
⚡️"Мы зафиксировали курс гривни, он стабилен. Думаю, мы его сохраним", - заявил министр финансов Сергей Марченко на телемарафоне.
"Призываю весь бизнес, где нет боевых действий, открываться и работать. Очень важно, чтобы экономика страны продолжала работать", - сказал Марченко.
банки позволяют купить наличную валюту? какой курс и ограничения по сумме?
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Олежан
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Додано: Пон 14 бер, 2022 14:10
Олежан написав: vitaliian написав:
⚡️"Мы зафиксировали курс гривни, он стабилен. Думаю, мы его сохраним", - заявил министр финансов Сергей Марченко на телемарафоне.
"Призываю весь бизнес, где нет боевых действий, открываться и работать. Очень важно, чтобы экономика страны продолжала работать", - сказал Марченко.
банки позволяют купить наличную валюту? какой курс и ограничения по сумме?
Призываю Марченко и уполномоченные структуры запустить полноценный межбанк, розничный обмен валют, SWIFT наружу, фондовый рынок и госреестры, нотариат и т.д. для районов, что не под окупацией и не в театре военных действий. Не надо ваши призывы, не мешайте работать.
Востаннє редагувалось Guineapig
в Пон 14 бер, 2022 14:18, всього редагувалось 2 разів.
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Guineapig
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Додано: Пон 14 бер, 2022 14:14
Как и на прошлой неделе тендеры рефинансирования банков проводились ежедневно (кроме рабочей субботы), однако объемы не только продолжили наметившееся ранее снижение, но возврат рефинанса в итоге превысил выдачу нового.
Всего за неделю сальдо рефинанса составило -0.185 млрд. грн. против 40.706 млрд. грн. неделей ранее.
Остатки на коррсчетах, как и объем суточных сертификатов, по-прежнему высоки. Можно утверждать, что с задачей стабилизации банковской системы НБУ справился вполне успешно.
В результате операций на МБ было изъято из оборота -9.144 млрд. грн.
НБУ выкупил облигации правительства на 20 млрд. грн.
От погашения тендерных сертификатов поступило 1.810 млрд.грн. Сертификаты погашены все.
Итого чистая эмиссия (с возвратом в оборот средств с тендерных сертификатов) составила 12.481 млрд. грн. (неделей ранее было эмитировано 79.217 млрд.грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 50455 млрд. грн.
Результаты интервенций НБУ за неделю.
................доллар....евро
Купил – ...206.8.....17.17
Продал – 473.04......91.55
Предполагаю, что переход от преобладания покупки к преобдаланию продажи связан с допуском к торгам банков.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 14:27
Guineapig написав: Олежан написав: vitaliian написав:
⚡️"Мы зафиксировали курс гривни, он стабилен. Думаю, мы его сохраним", - заявил министр финансов Сергей Марченко на телемарафоне.
"Призываю весь бизнес, где нет боевых действий, открываться и работать. Очень важно, чтобы экономика страны продолжала работать", - сказал Марченко.
банки позволяют купить наличную валюту? какой курс и ограничения по сумме?
Призываю Марченко и уполномоченные структуры запустить полноценный межбанк, розничный обмен валют, SWIFT наружу, фондовый рынок и госреестры, нотариат и т.д. для районов, что не под окупацией и не в театре военных действий. Не надо ваши призывы, не мешайте работать.
это ты от себя призываешь или есть официальные данные?
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Олежан
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