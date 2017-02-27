RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9359936093619362>
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:15

РФ завдала збитків Україні вже на 120 мільярдів доларів і сума зростає – Мінекономіки
ПОНЕДІЛОК, 14 БЕРЕЗНЯ 2022
greenozon
 
Повідомлень: 12904
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:18

  WallNutPen написав:
  Weltbuerger написав:В свете нового ограничения от НБУ, кто даст расширенную инфу, если вывозимая сумма превышает 10000 евро, какие конкретно документы можно предъявлять для подтверждения вывозимой валюты? Есть ли какой-то перечень таких документов? Прокатывает ли декларация о доходах ФОП??, например, или банковские выписки о получении дохода фоп в течение года и т.п.?

В ссылке документа по ссылке выше указано "зокрема документи про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів". То есть я так понимаю контролируется не происхождение денег, а именно тот факт, что вы сняли эти деньги с собственного счета в банке. Думаю тут логика НБУ в том что если валюта у вас была на счете, то финмон банка уже проверил происхождение этих средств ранее. Аналогично с банковскими металами - когда вы их покупали ОФИЦИАЛЬНО в банке - финмон банка также должен был проверить происхождение этих средств. Естественно если они превышали определенные суммы. Потому декларации ФОП - думаю явно не о том, а вот депо договор в валюте с расходным кассовым ордером на получение валюты с вашего счета - очень даже вполне.

Логика в том, что сейчас валюту не снять со счетов.
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 02.06.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:42

  Guineapig написав:Логика в том, что сейчас валюту не снять со счетов.

Не совсем так. Не всегда можно снять. И понятно что не везде. Но можно. Буквально в пятницу звонил своему персмену в альфе с вопросом можно ли снять мой остаток по карте в евро. Он сказал что в кассе есть только доллары а евро надо заказать. Попросил его заказать. Он перезвонил через несколько часов и сказал что завтра можно забирать. В субботу я все получил. Сумма до 30к грн. в эквиваленте. Кроме того документы на снятие валюты не обязательно должны быть мартовские. Если человек забирал депо до войны - уверен эти документы для таможни подрйдут
WallNutPen
 
Повідомлень: 54
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:42

  WallNutPen написав:
  Guineapig написав:Логика в том, что сейчас валюту не снять со счетов.

Не совсем так. Не всегда можно снять. И понятно что не везде. Но можно. Буквально в пятницу звонил своему персмену в альфе с вопросом можно ли снять мой остаток по карте в евро. Он сказал что в кассе есть только доллары а евро надо заказать. Попросил его заказать. Он перезвонил через несколько часов и сказал что завтра можно забирать. В субботу я все получил. Сумма до 30к грн. в эквиваленте. Кроме того документы на снятие валюты не обязательно должны быть мартовские. Если человек забирал депо до войны - уверен эти документы для таможни подрйдут

Собрать только 10т. евро надо будет ходить 11 рабочих дней или полмесяца календарных.
Но до 10 т. евро и без декларации и подтверждения снятия можно переносить через границу.
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 02.06.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:55

⚡️"Мы зафиксировали курс гривни, он стабилен. Думаю, мы его сохраним", - заявил министр финансов Сергей Марченко на телемарафоне.

"Призываю весь бизнес, где нет боевых действий, открываться и работать. Очень важно, чтобы экономика страны продолжала работать", - сказал Марченко.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11321
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 14:08

  vitaliian написав:⚡️"Мы зафиксировали курс гривни, он стабилен. Думаю, мы его сохраним", - заявил министр финансов Сергей Марченко на телемарафоне.

"Призываю весь бизнес, где нет боевых действий, открываться и работать. Очень важно, чтобы экономика страны продолжала работать", - сказал Марченко.

банки позволяют купить наличную валюту? какой курс и ограничения по сумме?
Олежан
 
Повідомлень: 562
З нами з: 01.12.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 14:10

  Олежан написав:
  vitaliian написав:⚡️"Мы зафиксировали курс гривни, он стабилен. Думаю, мы его сохраним", - заявил министр финансов Сергей Марченко на телемарафоне.

"Призываю весь бизнес, где нет боевых действий, открываться и работать. Очень важно, чтобы экономика страны продолжала работать", - сказал Марченко.

банки позволяют купить наличную валюту? какой курс и ограничения по сумме?

Призываю Марченко и уполномоченные структуры запустить полноценный межбанк, розничный обмен валют, SWIFT наружу, фондовый рынок и госреестры, нотариат и т.д. для районов, что не под окупацией и не в театре военных действий. Не надо ваши призывы, не мешайте работать.
Востаннє редагувалось Guineapig в Пон 14 бер, 2022 14:18, всього редагувалось 2 разів.
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 02.06.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 14:14

Финансовая сводка за прошедшую неделю

Как и на прошлой неделе тендеры рефинансирования банков проводились ежедневно (кроме рабочей субботы), однако объемы не только продолжили наметившееся ранее снижение, но возврат рефинанса в итоге превысил выдачу нового.
Всего за неделю сальдо рефинанса составило -0.185 млрд. грн. против 40.706 млрд. грн. неделей ранее.
Остатки на коррсчетах, как и объем суточных сертификатов, по-прежнему высоки. Можно утверждать, что с задачей стабилизации банковской системы НБУ справился вполне успешно.

В результате операций на МБ было изъято из оборота -9.144 млрд. грн.

НБУ выкупил облигации правительства на 20 млрд. грн.

От погашения тендерных сертификатов поступило 1.810 млрд.грн. Сертификаты погашены все.

Итого чистая эмиссия (с возвратом в оборот средств с тендерных сертификатов) составила 12.481 млрд. грн. (неделей ранее было эмитировано 79.217 млрд.грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 50455 млрд. грн.

Результаты интервенций НБУ за неделю.
................доллар....евро
Купил – ...206.8.....17.17
Продал – 473.04......91.55
Предполагаю, что переход от преобладания покупки к преобдаланию продажи связан с допуском к торгам банков.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6405
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5412 раз.
Подякували: 16318 раз.
 
Профіль
41
21
29
2
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 14:27

  Guineapig написав:
  Олежан написав:
  vitaliian написав:⚡️"Мы зафиксировали курс гривни, он стабилен. Думаю, мы его сохраним", - заявил министр финансов Сергей Марченко на телемарафоне.

"Призываю весь бизнес, где нет боевых действий, открываться и работать. Очень важно, чтобы экономика страны продолжала работать", - сказал Марченко.

банки позволяют купить наличную валюту? какой курс и ограничения по сумме?

Призываю Марченко и уполномоченные структуры запустить полноценный межбанк, розничный обмен валют, SWIFT наружу, фондовый рынок и госреестры, нотариат и т.д. для районов, что не под окупацией и не в театре военных действий. Не надо ваши призывы, не мешайте работать.

это ты от себя призываешь или есть официальные данные?
Олежан
 
Повідомлень: 562
З нами з: 01.12.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мдя... Валютна гілка без постів про курси ...
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10074
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2653 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9359936093619362>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3026, 3027, 3028
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30279 23610915
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2022 16:41
Monk23
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22047708
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 бер, 2022 08:40
prilepskiy
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6988497
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1818)
14.03.2022 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.