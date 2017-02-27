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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:43
alex10 написав:мдя... Валютна гілка без постів про курси ...
Якщо стане легше: Чернівці 32/34.5, зранку 32/35, на минулому тижні 32/36.
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