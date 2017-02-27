|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:43
alex10 написав:мдя... Валютна гілка без постів про курси ...
Якщо стане легше: Чернівці 32/34.5, зранку 32/35, на минулому тижні 32/36.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1830
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 бер, 2022 23:11
alex10 написав:
мдя... Валютна гілка без постів про курси ...
Киев - 31/34, валюты на продажу по прежнему нет, гривна есть.
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 414
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 бер, 2022 23:30
75stasstas75 написав: alex10 написав:
мдя... Валютна гілка без постів про курси ...
Киев - 31/34, валюты на продажу по прежнему нет, гривна есть.
Каждый день вижу предложения от Гаранта на продажу 10-15 тыс в твердой.. Правда курс неочень-34.5-35.0
-
Kravec_5
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 24.11.11
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 бер, 2022 23:33
В каких банках сейчас можно купить валюту на карту онлайн ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 919
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 бер, 2022 23:37
SILVER_UA написав:
В каких банках сейчас можно купить валюту на карту онлайн ?
Ни в каких. Запрет НБУ. Можно только продать онлайн
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16044
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9293 раз.
- Подякували: 4448 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30282
|23682617
|
|
|7972
|22047921
|
|
|1434
|6988635
|
|