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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9359936093619362
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

alex10 написав:мдя... Валютна гілка без постів про курси ...
Якщо стане легше: Чернівці 32/34.5, зранку 32/35, на минулому тижні 32/36.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:11

  alex10 написав:мдя... Валютна гілка без постів про курси ...

Киев - 31/34, валюты на продажу по прежнему нет, гривна есть.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:30

  75stasstas75 написав:
  alex10 написав:мдя... Валютна гілка без постів про курси ...

Киев - 31/34, валюты на продажу по прежнему нет, гривна есть.

Каждый день вижу предложения от Гаранта на продажу 10-15 тыс в твердой.. Правда курс неочень-34.5-35.0
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:33

Валюта

В каких банках сейчас можно купить валюту на карту онлайн ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:37

  SILVER_UA написав:В каких банках сейчас можно купить валюту на карту онлайн ?

Ни в каких. Запрет НБУ. Можно только продать онлайн
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 01:22

  greenozon написав:РФ завдала збитків Україні вже на 120 мільярдів доларів і сума зростає – Мінекономіки
ПОНЕДІЛОК, 14 БЕРЕЗНЯ 2022

Как считали, естественно, не уточнили. ВВП Украины в 2020 был 155 ярдов.
phantom_systems
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