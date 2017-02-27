Хомякоид написав:Если честно то мы еще нормально держимся. В орде уже курс просел более чем в два раза.
Мы это германия? В украинских магазинах гречки риса овсянки и других круп нет уже давно. Премьер говорит надо запустить экономику, ну откроется тысяча закрытых магазинов, а толку? полки пустые. Если торговать нечем то и налоги платить не с чего.
на картошке можно нормально протянуть если серьезно, выйду сегодня в магазин...что то не заметил что чего то нет
vitaliian написав:Более сложный вариант - топливные талоны, какой бы ни был курс топливо 100% больше не подешевеет, продать их можно (а если топливо вырастет в цене даже с проффитом). Доллар и гривна с одинаковой вероятностью могут подешеветь.
кто тогда послушал моего совета и купил топливные талоны сейчас 25грн экономит на каждом литре... Сам этим инструментом пользуюсь с 2008 года, бывало что 10-15 тонн покупал, благо были знакомые дальнобои они за раз выкупали по 900л, с дисконтом 0,5-1 грн грн от текущих цен. Потом ещё полгода звонили (просили продать ещё). Одному продашь на другой день десять новых покупателей по его рекомендации звонит.
Хомякоид написав:Если честно то мы еще нормально держимся. В орде уже курс просел более чем в два раза.
В украинских магазинах гречки риса овсянки и других круп нет уже давно.
Не надо говорить про всю страну и все магазины. В АТБ есть овсянка фасованная трех типов , рис фасованный, мука 2кг -29 гривен. В Велмарте рис трех типов на развес и еще несколько видов круп. Ассортимент продуктов увеличивается.
vitaliian написав:Более сложный вариант - топливные талоны, какой бы ни был курс топливо 100% больше не подешевеет, продать их можно (а если топливо вырастет в цене даже с проффитом). Доллар и гривна с одинаковой вероятностью могут подешеветь.
кто тогда послушал моего совета и купил топливные талоны сейчас 25грн экономит на каждом литре... Сам этим инструментом пользуюсь с 2008 года, бывало что 10-15 тонн покупал, благо были знакомые дальнобои они за раз выкупали по 900л, с дисконтом 0,5-1 грн грн от текущих цен. Потом ещё полгода звонили (просили продать ещё). Одному продашь на другой день десять новых покупателей по его рекомендации звонит.
сейчас некуда ездить. уже пол месяца машина без движения с полным баком
в сильпо даже дешёвую туалетную бумагу завезли, но вся иностранная молочка типа йогуртов пропала, е закарпатская и выбор небольшой... курсы обменок широко 32-34, моно купить продать в этом диапазоне. в банкоматах некоторых банок (пивденный) можно снять налик свободно ну и на кассах в сильпо в дополнение к чеку до 6т. вроде...
Востаннє редагувалось чик в Вів 15 бер, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав:Если честно то мы еще нормально держимся. В орде уже курс просел более чем в два раза.
А есть реальные примеры от ордынцев в Баварии, что при нарисованном на сайте банка курсе покупки/ продажи 110/120 - 130....140 только сдать там можно по плюс-минус "межбанку", а реально купить можно только в частных "чёрных" обменниказ по 175 и выше как и продавался он в начале марта?
Хомякоид написав:Если честно то мы еще нормально держимся. В орде уже курс просел более чем в два раза.
В украинских магазинах гречки риса овсянки и других круп нет уже давно.
Не надо говорить про всю страну и все магазины. В АТБ есть овсянка фасованная трех типов , рис фасованный, мука 2кг -29 гривен. В Велмарте рис трех типов на развес и еще несколько видов круп. Ассортимент продуктов увеличивается.
Обнадёживает, в нескольких АТБ рядом с моим домам никаких круп нет. Может завезут. Посмотрим.
vitaliian написав:Более сложный вариант - топливные талоны, какой бы ни был курс топливо 100% больше не подешевеет, продать их можно (а если топливо вырастет в цене даже с проффитом). Доллар и гривна с одинаковой вероятностью могут подешеветь.
кто тогда послушал моего совета и купил топливные талоны сейчас 25грн экономит на каждом литре... Сам этим инструментом пользуюсь с 2008 года, бывало что 10-15 тонн покупал, благо были знакомые дальнобои они за раз выкупали по 900л, с дисконтом 0,5-1 грн грн от текущих цен. Потом ещё полгода звонили (просили продать ещё). Одному продашь на другой день десять новых покупателей по его рекомендации звонит.
У меня на шелле 200+ литров куплено, но 24го ими заправиться не мог - только нал принимали. Хз, как сейчас И вот такое сообщение из телеги, где продавали талоны: Вітаю! Вчора , мережею WOG в односторонньому порядку, посилаючись на форс-мажорні обставини, пов'язані з військовою агресією російської федерації було прийняте рішення про блокування паливних талонів проданих до 23.02.2022. Зважаючи на це - повторно наполегливо рекомендується залити залишки пального по талонам ОККО , які ще поки активовані.