​​❗️ Bloomberg назвал три сценария возможного дефолта России по внешним долгам. Каким он будет — выяснится 16 марта, когда Россия должна выплатить проценты по долларовым облигациям на $117 млн.



1️⃣ Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах. Это позволяет временно предотвратить долговой кризис, инвесторы будут ожидать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля.



2️⃣ Россия произведет погашение долларовых облигаций в рублях. Некоторые контракты по облигациям предусматривают такую возможность, но не облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта, поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом.



3️⃣ Россия вообще не станет платить. В этом случае у России будет 30-дневный льготный период, чтобы до 15 апреля исправить ситуацию, иначе наступит классический жесткий дефолт: России будет заблокирован доступ к финансированию, инвесторы потеряют средства.



Неуплата или оплата в рублях вместо долларов приведет к потенциальной волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около $150 млрд. Долг по облигациям России составляет $39,9 млрд, долги российских компаний в иностранной валюте достигают $105 млрд, в том числе «Газпрома» — $25,5 млрд, РЖД — $4,9 млрд, «Лукойла» и Сбербанка — по $3 млрд.



Агентство напоминает, что 14 марта Минфин дал платежное поручение о выплатах 16 марта купонного дохода по облигациям на $117,2 млн, но не указал, в какой валюте будут выплачены деньги.