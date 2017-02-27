Alex_ki да скоты, но всё равно рано или поздно военное положение закончится и талоны снова будут принимать.
На будущее не хапать только талоны в одной АЗС, брать разные.
Если правительство хочет запустить экономику на заправки надавят и всё будет норм, мой знакомый 20 лет занимается перевозками, все его водилы заправляются только по талонам, им так проще учёт вести и чтобы по помойкам не заправлялись.
полагаю у него не менее 50 тонн топлива подвиснет, если АЗС в такой способ его кинут, о какой экономике тогда речь, это чистый грабеж или даже диверсия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 бер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
В плане топлива наиболее честный оказался Беня. Скидка в 1 грн до сих пор работает, ранее купленные литры наливают без проблем. Но его заправки достаточно быстро оказываются без топлива, народ гребет быстро, не успевают подвозить. Шелл с 24 числа в Киеве работающим видел вообще всего 1 раз и то стелла не горела и хз что там было по условиям.
❗️ Bloomberg назвал три сценария возможного дефолта России по внешним долгам. Каким он будет — выяснится 16 марта, когда Россия должна выплатить проценты по долларовым облигациям на $117 млн.
1️⃣ Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах. Это позволяет временно предотвратить долговой кризис, инвесторы будут ожидать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля.
2️⃣ Россия произведет погашение долларовых облигаций в рублях. Некоторые контракты по облигациям предусматривают такую возможность, но не облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта, поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом.
3️⃣ Россия вообще не станет платить. В этом случае у России будет 30-дневный льготный период, чтобы до 15 апреля исправить ситуацию, иначе наступит классический жесткий дефолт: России будет заблокирован доступ к финансированию, инвесторы потеряют средства.
Неуплата или оплата в рублях вместо долларов приведет к потенциальной волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около $150 млрд. Долг по облигациям России составляет $39,9 млрд, долги российских компаний в иностранной валюте достигают $105 млрд, в том числе «Газпрома» — $25,5 млрд, РЖД — $4,9 млрд, «Лукойла» и Сбербанка — по $3 млрд.
Агентство напоминает, что 14 марта Минфин дал платежное поручение о выплатах 16 марта купонного дохода по облигациям на $117,2 млн, но не указал, в какой валюте будут выплачены деньги.
Alex_ki написав:Вчора , мережею WOG в односторонньому порядку, посилаючись на форс-мажорні обставини, пов'язані з військовою агресією російської федерації було прийняте рішення про блокування паливних талонів проданих до 23.02.2022. Зважаючи на це - повторно наполегливо рекомендується залити залишки пального по талонам ОККО , які ще поки активовані.
Звідки така інфа? На офіційному сайті немає нічого.
Хомякоид написав:Если честно то мы еще нормально держимся. В орде уже курс просел более чем в два раза.
Мы это германия? В украинских магазинах гречки риса овсянки и других круп нет уже давно. Премьер говорит надо запустить экономику, ну откроется тысяча закрытых магазинов, а толку? полки пустые. Если торговать нечем то и налоги платить не с чего.
та ладно, всё есть, правда не в ассортименте, но то такое, даже выпивку с 10до 14 продают, на базаре ассортимент получше, вот рыба, пока были на базаре - тревогу объявили, сейчас парные бахи - ПВО работает... бакс Запорожье 32/34, припал...